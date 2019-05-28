Dünyanın en tanınmış otomobil rallilerinden olan ve Türkiye
etabının startı İstanbul Sultanahmet
'te verilen "Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi"ne katılanlar, Gaziantep
'teki gezilerini tamamladı.
Sabahın erken saatlerinden itibaren Gaziantep turuna başlayan pilotlar, Almacı Pazarı, Hamam Müzesi ve Zeugma
Müzesi'ni gezdi. Pilotlar, daha sonra araçlarıyla gruplar halinde Mersin
'e hareket etti.
"Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi"ne katılan ekipler, dün Şanlıurfa
'daki Göbeklitepe Ören
Yeri'nden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri
Ersoy tarafından Gaziantep'e uğurlanmıştı.
Rallinin finali, 1 Haziran'da KKTC
'de gerçekleştirilecek. Rallide ekipler, değeri 1100 avroyu geçmeyen araçlarıyla 10 bin kilometre yol katedecek. Tüm ralli GPS üzerinden internet ortamında da takip edilebilecek.