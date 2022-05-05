Dünyanın önde gelen otomobil rallilerinden "Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi"ne katılacak Türk takımı, Belçika'nın başkenti Brüksel'den uğurlandı.

Bu yıl 16'ıncısı gerçekleşecek ralliye katılacak takım için Avrupa Parlamentosunun bulunduğu Lüksemburg Meydanı'nda düzenlenen uğurlama törenine, Brüksel Büyükelçisi Dr. Hasan Ulusoy ve Türkiye'nin AB nezdindeki Daimi Temsilcisi Mehmet Kemal Bozay katıldı.

Rallinin organizatörü Nadir Serin, yarışmanın Almanya'dan başlayacağını, 8 ülkeden yaklaşık 40 aracın ve 80 yarışmacının katıldığını, bunların neredeyse tamamının Avrupa Birliği vatandaşı olduğunu, yüzde 80'inin ilk defa Türkiye'ye geleceğini söyledi.

Rallinin amacının Türkiye'nin turistler tarafından çoğunlukla tanınmamış yerlerini gezdirmek olduğunu belirten Serin, "Yarışın en büyük özelliği, hız olmaması. Hız yok, ödevlere dayalı bir organizasyon." dedi.

Serin, yarışın bu sene 15 bin kilometrelik yolun ardından Ürdün'de biteceğini, her takımda en az 2 araba olduğunu aktararak, ödevleri eksiksiz yerine getirenlerin finale kalmaya hak kazandığını kaydetti.

Dereceye girenlerin seçici kurul tarafından belirlendiğini söyleyen Serin, 16 yıldır yarışmacıların döndükten sonra Türkiye'nin gönüllü elçileri haline geldiklerini dile getirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının denetimindeki periyodik araç muayene hizmeti vermeye yetkili kuruluş TÜVTÜRK'ün Genel Müdür Yardımcısı Melis Avalin Korkmaz da 10 yılı aşkın zamandır bu organizasyona katıldıklarını, birçok coğrafyayı ziyaret ettiklerini ifade etti.

TÜVTÜRK olarak Türkiye'de trafik güvenliğine katkıda bulunmayı hedeflediklerine işaret eden Korkmaz, rallinin de bu misyonu görünür hale getiren önemli bir etkinlik olduğuna dikkati çekti.

Korkmaz, ralliye katılan araçların yaşlarının önemi olmaksızın on binlerce kilometre yol alabilecek durumda olduklarını vurguladı.

Büyükelçi Ulusoy da geleneksel rallinin seneye Avrupa'nın başkenti Brüksel'den başlamasını ve Belçika Türk toplumunun da katılacağı şekilde bir program yapılmasını temenni ettiğini söyledi.

Ralliye verdiği destekten ötürü Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı'ya teşekkürlerini ileten Bozay, yolun yorgunluğunu tadarak, farklı kültürleri yerinde hissederek yolculuk etmenin bugünün medeni yaşamında insani ve kültürel yönü muhafaza etmek açısından önemli bir etkinlik olduğunun altını çizdi.

Konuşmaların ardından Ulusoy ve Bozay, ralli araçlarına binerek Lüksemburg Meydanı'nda tur attı. Türkiye'nin geleneksel tatları da misafirlere ikram edildi.

Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi

Ralli, Avrupa ve Balkanlar, Türkiye ile Orta Doğu güzergahı olmak üzere 3 etaptan oluşuyor.

Avrupa ve Balkanlar güzergahında Almanya, Belçika, Avusturya, İtalya, Slovenya, Macaristan, Sırbistan, Romanya, Bulgaristan ve Türkiye yer alıyor.

Türkiye güzergahında Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Karabük, Tosya- Kastamonu, Çankırı, Çorum, Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Kapadokya- Nevşehir, Niğde, Gaziantep, Osmaniye, Adana, Anamur- Mersin, Alanya- Antalya bulunuyor.

Orta Doğu güzergahı da İsrail, Filistin ve Ürdün'den geçiyor.