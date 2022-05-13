Almanya'nın Tübingen kentinden başlayan Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi'nin Tosya etabının startı verildi.

Bu yıl on altıncısı gerçekleştirilen Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi'nin Tosya etabı, Tosya Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle başladı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, burada yaptığı konuşmada, etkinliğin 9 Mayıs Avrupa Günü vesilesiyle düzenlendiğini söyledi.

Avrupa Günü'nün dünyaya barış, istikrar, huzur ve refah getirmesi temennisinde bulunan Kaymakcı, "Bugün umarız Türkiye-Avrupa ilişkilerine yeni bir ivme getirir, yeni bir dönem başlatır." dedi.

Rallinin bir yarış olmadığını vurgulayan Kaymakcı, "Bir rekabet değil, hızla ilgili bir yarış değil. Bu, dostluk, kardeşlik, anlama, hoşgörü yarışı. Bugün aramızda 11 ülkeden 80 yarışçı var. Bunlar kendi ülkelerinden kalkıp ilçemize geldi. Tosya'nın yemeğinden yiyip sizinle tanıştılar. Türkiye ile ilgili algıları bundan sonra çok farklı olacak. Türk misafirperverliği, Türk cömertliği ve Türk insanının çalışkanlığını görmeleri çok önemli." diye konuştu.

Yarışa katılan araçların yardım için bağışlanacağına işaret eden Kaymakcı şunları kaydetti:

"Bu, 9 bin kilometrelik bir yarış. Bir ay sürüyor ve yarış sonucunda gördüğünüz araçların çok büyük bölümü bir hayır kuruluşuna hibe ediliyor. Oradan elde edilen gelir de öksüzlere, yetimlere, dezavantajlılara veya göçmenlere veriliyor. Bu bir hayır yarışı, aynı zamanda dostluk yarışı. Tosya da bunun parçası olduğu için çok çok mutlu oldum."

Konuşmaların ardından plaket töreni ve halk oyunları gösterileri gerçekleştirildi.

Tosya Ahi Yaran Derneği Halk Oyunları ekibinin gösterisi sırasında Kaymakcı ile Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ve yabancı konuklar, alana çıkarak halk oyunları ekibine eşlik etti.

Tosya Kaymakamı Ferhat Özen'in startını verdiği yarışta Kaymakcı ve Kavaklıgil, diğer konuklarla şehir turu attı. Araçlar Tosya'dan Ankara'ya gidecek.

Törene Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Derneği Başkanı Nadir Serin ve Europa-Orient Rally Derneği Başkanı Wilfred Gehr de katıldı.

Öte yandan program sırasında yanmaya başlayan ses sisteminin kolonu, bir vatandaş tarafından su dökülerek söndürüldü.