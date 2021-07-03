Europa Universalis 4, Beta Test Yamasını Yeni Bir Sürüme Güncelledi - Son Dakika

Europa Universalis 4'e 1.31.5.1 Beta yamasının gelmesiyle birlikte oyuna epeyce ilginç değişiklikler eklendi. Şimdi geliştiriciler, testçilerin karşılaştığı sorunlara yönelik düzeltmeler yapıyor ve daha fazla hayranın Beta'ya katılması için çağrıda bulunuyor.

Europa Universalis 4

Halihazırda kaydolmuş olan herkes, başka bir işlem gerekmeden güncellemeyi otomatik olarak almış olmalıdır. Ancak diğerleri için, Paradox Interactive web sayfasında beta test kullanıcısı olarak başvururken izlenmesi gereken gerekli talimatlar bulunur. Talimatlar, sayfanın geliştirici günlüğü bölümünde bulunabilir.

Daha fazla yardım eli çağrısının yanı sıra, geliştiriciler üzerinde çalıştıkları sorunları hayranları memnun edecek şekilde paylaşıyorlar.

Son zamanlarda oyuncular, oyundaki tarihin, kendi taraflarına herhangi bir girdi olmaksızın değiştiğine dair bir hatadan bahsettiler. Europa Universalis 4 tarihi bir simülasyon olduğu için bunun oyunun bütün gidişatını bozduğundan şikayet eden oyuncular bunu geliştiriciye bildirdiler ve geliştiriciler ise bu sorunu bir an önce çözmeye odaklandı.

Aşağıda değişiklik günlüğünü görebilirsiniz:

Yapay zeka, öncelikle ayrıcalığın kullanılması nedeniyle, kullanılan yönetim kapasitesinin belirli bir yüzdesinin altına düştüğünde Arazi Hakları ayrıcalıklarını artık otomatik olarak iptal etmeyecektir.

Yapay zeka'nın Arazi Hakları ayrıcalıklarını alma olasılığının daha yüksek olması için birkaç değiştirici daha eklendi.

Ayrıca, daha önce tamamlanamayan görevler artık düzeltildi ve oyuncular için daha fazla fırsat yarattı. Oyun yolundan çok sapıyordu, oyuncuların tarihi değiştirme seçeneklerini sınırlandırıyordu, bu arada AI dünya inşasını mümkün olduğu kadar tarihsel olarak doğru tutmuyor ve oyuncuların girişi olmadan kelebek efektleri yaratıyor. Aslında bu, oyunun yapılma amacının tam tersi ve bunun düzeltildiğini görmek harika bir haber.