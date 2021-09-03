Üye Girişi
Europap Tezol Kağıt Borsa İstanbul'a geliyor - Son Dakika

Europap Tezol Kağıt Borsa İstanbul'a geliyor

03.09.2021 14:50
Europap Tezol Kağıt Borsa İstanbul'a geliyor, System.String[]

Europap Tezol Kağıt'ın halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nca (SPK) onaylandı.

Europap Tezol Kağıt'ın halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nca (SPK) onaylandı.

Europap Tezol Kağıt açıklamasına göre, Türkiye'de en çok ihracat yapan ilk bin firma arasında yer alan ve sadece saf selülozdan değil, aynı zamanda geri dönüşümlü kağıttan da üretim yapabilen az sayıdaki şirketten biri olan Europap Tezol Kağıt Borsa İstanbul'a geliyor. SPK, Europap Tezol Kağıt'ın halka arzına onay verdi.

Deniz Yatırım aracılığı ile ve ortak satış yöntemiyle halka açılacak olan Eurpoap Tezol Kağıt'ın 100 milyon TL çıkarılmış sermayesinin yüzde 20'si satışa sunulacak. Ek satışın da kullanılması durumunda halka açıklık oranı yüzde 24 olacak. Deniz Yatırım liderliğinde 33 kurumdan oluşan konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek halka arzda uygulanacak yöntem ile hem düşük tutarlı hem de yüksek tutarlı başvuru yapan yatırımcıları gözetecek şekilde dağıtım yapılacak.

Haziran 2021 itibarıyla son 12 aylık toplam cirosu 682 milyon TL olan Europap Tezol Kağıt, halka arz ile kurumsal yönetim adımlarını daha da sağlamlaştırmayı hedefliyor. Güçlü finansal yapısı itibarıyla kaynak ihtiyacı bulunmayan Europap Tezol Kağıt halka arzla, mevcut kurumsallığını daha da ileriye taşımayı ve özellikle yurt dışı piyasalarda bilinirliliğini artırmayı hedefliyor.

Üç entegre üretim tesisi ile yaklaşık 30 ülkeye ihracat

Türkiye'nin güçlü temizlik kağıdı üreticilerinden Europap Tezol Kağıt, 2020 yılı İSO 500 listesinde 439. sırada, Ege Bölgesi Sanayi Odası tarafından yayımlanan 100 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde ise 37. sırada yer alıyor.

İzmir- Torbalı ve Mersin- Tarsus OSB'de bulunan 3 entegre kağıt üretim tesisi ile yıllık 86 bin tonluk kapasiteye sahip olan Europap Tezol Kağıt'ın, ayrıca 15'i İzmir'de, 7'si Mersin'de olmak üzere toplam 22 bitmiş ürün üretim hattı bulunuyor. Europap Tezol Kağıt, satışlarının yarısına yakınını yüzde 100 iştiraki TZE Global Dış Ticaret ile yaklaşık 30 ülkeye ihraç ediyor. TZE Global Dış Ticaret ise Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından yayımlanan "İhracatta İlk 1.000 Firma" listesinde 2019 yılı itibarıyla genel sıralamada 481., sektörel sıralamada ise 11. sırada yer alıyor.

Europap Tezol Kağıt, hem kendi markaları hem de büyük zincir mağazalar için özel markalarla fason üretim yaptığı esnek iş modeli ile yurt içi ve yurt dışı pazarlara dengeli dağılan istikrarlı bir satış hacmine sahip. Pandemi döneminde İzmir-Torbalı ve Mersin-Tarsus'ta toplam 60 bin 752 metrekare kapalı, 111 bin 567 metrekare açık alanda bulunan üç entegre kağıt üretim tesisine ek olarak yeni bir yatırıma da başlayan kurum, Mersin'de dördüncü entegre kağıt üretim tesisi yatırımının 2022'de tamamlanması ile yıllık 130 bin tonluk bir kağıt üretim kapasitesine sahip olacak.

Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, Türkiye, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Europap Tezol Kağıt Borsa İstanbul'a geliyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika: Türk Sanat Müziği Sanatçısı İnci Çayırlı yaşamını yitirdi 16:24 Son dakika: Türk Sanat Müziği Sanatçısı İnci Çayırlı yaşamını yitirdi En çok haberlere konu olan isimler açıklandı! Haluk Levent ve Şahan Gökbakar ilk sırada 16:17 En çok haberlere konu olan isimler açıklandı! Haluk Levent ve Şahan Gökbakar ilk sırada Rusya'nın gündeminde bu çocuk var! Putin'in hatasını hiç çekinmeden düzeltti 16:15 Rusya'nın gündeminde bu çocuk var! Putin'in hatasını hiç çekinmeden düzeltti
36 kişinin hayatını kaybettiği Rıza Bey Apartmanı davası tutuklu sanığı: Mimarı olmama rağmen projeyi ben çizmedim 15:59 36 kişinin hayatını kaybettiği Rıza Bey Apartmanı davası tutuklu sanığı: Mimarı olmama rağmen projeyi ben çizmedim Afyonkarahisar'da 15:40 Afyonkarahisar'da "10 liraya öpüşelim" diyen kadınlar, 19 yaşındaki gencin 130 lirasını aldı Tıp eğitimini yarıda kesip çiftçi oldu! Kıraç araziye kurduğu badem bahçesiyle gelirini 4 katına çıkardı 15:30 Tıp eğitimini yarıda kesip çiftçi oldu! Kıraç araziye kurduğu badem bahçesiyle gelirini 4 katına çıkardı
Bina içine tuvaletini yapan kargocu, pislettiği paketi aileye teslim etti 14:18 Bina içine tuvaletini yapan kargocu, pislettiği paketi aileye teslim etti Meral Akşener'den çok konuşulacak vaat: Otomobilden ÖTV'yi kaldıracağız 14:09 Meral Akşener'den çok konuşulacak vaat: Otomobilden ÖTV'yi kaldıracağız

Son Dakika Haberleri
16:32 3 kızını öldüren müezzinin ifadesi ortaya çıktı: Silahı kafama dayadığımda mermim bitmişti
16:23 Son dakika: Türk Sanat Müziği Sanatçısı İnci Çayırlı yaşamını yitirdi
16:16 En çok haberlere konu olan isimler açıklandı! Haluk Levent ve Şahan Gökbakar ilk sırada
16:15 Son Dakika: Aşı olmayan işçiler için haftada 1 kez koronavirüs testi zorunluluğu getirildi
16:14 Rusya'nın gündeminde bu çocuk var! Putin'in hatasını hiç çekinmeden düzeltti
16:11 Fırat Aydınus, kendisine hakaret eden Trabzonsporlu taraftara dava açtı
15:56 Sarı-Kırmızılı takımın Oğulcan'ı, güzel sevgilisi Peri'ye evlilik teklifi etti
15:39 Afyonkarahisar'da "10 liraya öpüşelim" diyen kadınlar, 19 yaşındaki gencin 130 lirasını aldı
15:32 Arjantinli efsane Juan Roman Riquelme, Messi'nin Barcelona'ya geri döneceğini iddia etti
15:14 6 Eylül Pazartesi günü İstanbul'da 06.00-14.00 saatleri arasında toplu ulaşım ücretsiz olacak
3 kızını öldüren müezzinin ifadesi ortaya çıktı: Silahı kafama dayadığımda mermim bitmişti 3 kızını öldüren müezzinin ifadesi ortaya çıktı: Silahı kafama dayadığımda mermim bitmişti         
16:32
Eşini öldürmeden önce internet üzerinden cezaları aratmış Eşini öldürmeden önce internet üzerinden cezaları aratmış         
16:18
Son Dakika: Aşı olmayan işçiler için haftada 1 kez koronavirüs testi zorunluluğu getirildi Son Dakika: Aşı olmayan işçiler için haftada 1 kez koronavirüs testi zorunluluğu getirildi         
16:16
Fırat Aydınus, kendisine hakaret eden Trabzonsporlu taraftara dava açtı Fırat Aydınus, kendisine hakaret eden Trabzonsporlu taraftara dava açtı         
16:12
Sarı-Kırmızılı takımın Oğulcan'ı, güzel sevgilisi Peri'ye evlilik teklifi etti Sarı-Kırmızılı takımın Oğulcan'ı, güzel sevgilisi Peri'ye evlilik teklifi etti         
15:57
Arjantinli efsane Juan Roman Riquelme, Messi'nin Barcelona'ya geri döneceğini iddia etti Arjantinli efsane Juan Roman Riquelme, Messi'nin Barcelona'ya geri döneceğini iddia etti         
15:33
6 Eylül Pazartesi günü İstanbul'da 06.00-14.00 saatleri arasında toplu ulaşım ücretsiz olacak 6 Eylül Pazartesi günü İstanbul'da 06.00-14.00 saatleri arasında toplu ulaşım ücretsiz olacak         
15:15
18 yaşındaki Meksikalı kadın boksör, ringde aldığı darbeler sebebiyle yaşamını yitirdi 18 yaşındaki Meksikalı kadın boksör, ringde aldığı darbeler sebebiyle yaşamını yitirdi         
14:14
Son dakika! Hafif ticari araç, yolcu dolu otobüs durağına girdi: 1 ölü, 7 yaralı Son dakika! Hafif ticari araç, yolcu dolu otobüs durağına girdi: 1 ölü, 7 yaralı         
13:49
Nehirde boğulan gencin son anları kayda alınmış! İşte o görüntüler Nehirde boğulan gencin son anları kayda alınmış! İşte o görüntüler         
13:30
Bodrum'da bu görüntüler konuşuluyor! Ünlü iş adamı Bülent Eczacıbaşı silahlı adamlarıyla şantiye bastı Bodrum'da bu görüntüler konuşuluyor! Ünlü iş adamı Bülent Eczacıbaşı silahlı adamlarıyla şantiye bastı         
13:11
Kasık bölgesinde şırınga saplı erkek cesedi bulundu Kasık bölgesinde şırınga saplı erkek cesedi bulundu         
12:31
Türk bayrağa sarılı halde ablasının düğüne gelen asker, herkesi duygulandırdı Türk bayrağa sarılı halde ablasının düğüne gelen asker, herkesi duygulandırdı         
12:24
Müge Anlı'yı isyan ettiren olay! 21 yaşındaki kız, 60 yaşındaki öğretmeniyle evlendi Müge Anlı'yı isyan ettiren olay! 21 yaşındaki kız, 60 yaşındaki öğretmeniyle evlendi         
11:45
Dolmuş sürücüsü, eşi ve 14 yaşındaki çocuğunun gözü önünde hayatını kaybetmiş Dolmuş sürücüsü, eşi ve 14 yaşındaki çocuğunun gözü önünde hayatını kaybetmiş         
11:07
Danilo Zanna, MasterChef'in çekimlerini yarıda bıraktı! İlk açıklamayı Mehmet Yalçınkaya yaptı Danilo Zanna, MasterChef'in çekimlerini yarıda bıraktı! İlk açıklamayı Mehmet Yalçınkaya yaptı         
11:01
Sedat Peker, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle ilgili konuştuğu videoyu paylaştı Sedat Peker, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle ilgili konuştuğu videoyu paylaştı         
09:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2021 16:40:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Europap Tezol Kağıt Borsa İstanbul'a geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement