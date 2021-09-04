Europap Tezol Kağıt, DenizYatırım liderliğinde 8-9-10 Eylül'de talep toplayacak - Son Dakika

Türkiye'de en çok ihracat yapan ilk 1.000 firma arasında yer alan, temizlik kağıtları sektörünün önde gelen şirketi Europap Tezol Kağıt'ın halka arzında talep toplama 8-9-10 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek.

Europap Tezol açıklamasına göre, pay başına 13,87 TL fiyatla talep toplanacak olan Europap Tezol Kağıt'ın arzında, ek satış hakkının tamamının kullanılması halinde halka açıklık oranı yüzde 24, halka arz büyüklüğü ise 333 milyon TL olacak.

Deniz Yatırım liderliğinde halka açılacak Europap Tezol'da hem düşük tutarlı hem de yüksek tutarlı başvuruda bulunan yatırımcıları gözetecek şekilde bir dağıtım sistemi uygulanacak. Bu sayede tüm birikim gruplarından yatırımcıların ilgisini çekecek işlemde, halka arzın yüzde 60'ı bireysel yatırımcılara, yüzde 30'u yüksek başvurulu bireysel yatırımcılara, yüzde 10'u ise yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edildi.

Yatırımcılar, bireysel yatırımcı grubuna 1.000 adet ve altında, yüksek başvurulu yatırımcı grubuna ise 1.001 adet ve üzerinde başvuru yaparak dahil olabilecek. Bireysel yatırımcı ve yüksek başvurulu bireysel yatırımcı grupları kendi içlerinde oransal dağıtıma tabi olacaklar.

Her yatırımcının sadece en yüksek talebi dikkate alınacak

Açıklamaya göre, Europap Tezol halka arzında, tüm yatırımcı gruplarını kapsayacak şekilde mükerrerlik kontrolü yapıldıktan sonra yatırımcıların sadece en yüksek talebi dikkate alınacak. Dolayısıyla yatırımcıların 33 aracı kurumdan oluşan konsorsiyum üyelerinden sadece bir kez başvuru yapması kritik önem arz ediyor.

Aynı veya farklı kurumlardan birden fazla başvuru yapılması durumunda dağıtıma sadece en yüksek başvuru dahil edilecek ve yatırımcının diğer talepleri iptal olacak.

Hedef: Yatırımcıya düzenli temettü

Europap Tezol Kağıt, temettü politikası uyarınca her yıl dağıtılabilir karının asgari yüzde 30'unu nakit olmak üzere toplam yüzde 70'ini yatırımcılarla paylaşmayı öngörüyor. Bu itibarla elde ettiği karı yatırımcılarıyla paylaşmayı planlayan şirket, Borsa İstanbul'un önemli temettü oyuncularından biri olmayı hedefliyor.

Payların Borsa İstanbul'da işlem görmesiyle birlikte halka arz büyüklüğünün yüzde 40'ına karşılık gelen fon ile "Günlük Alım Emri" uygulaması gerçekleştirilecek. Buna göre 10 işlem günü süreyle, Deniz Yatırım aracılığı ile gerçekleştirilecek Günlük Alım Emri uygulaması kapsamında ek satışın tamamının gerçekleştirilmesi durumunda toplam 133 milyon TL kaynak kullanımda olacak.

2021 ilk yarısı itibarıyla 12 aylık; 682 milyon TL ciro, 159 milyon TL FAVÖK ve 150 milyon TL net kar elde eden Europap Tezol Kağıt, aynı dönemde sırasıyla yüzde 23 ve yüzde 22 seviyesinde FAVÖK ve net kar marjına sahip. Net finansal borcu bulunmayan Europap Tezol Kağıt, üretimin yaklaşık yarısını 30'dan fazla ülkeye ihraç ederek önemli miktarda döviz girdisi sağlıyor.