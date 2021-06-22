Europap Tezol Kağıt, halka arz için düğmeye bastı

Türkiye'nin önde gelen temizlik kağıdı üreticilerinden Europap Tezol Kağıt, Borsa İstanbul'da işlem görmek için gün saymaya başladı.

Europap Tezol Kağıt'tan yapılan açıklamaya göre, Deniz Yatırım aracılığıyla halka arz için Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) başvuran şirket, Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020 Araştırması'nda 439. sırada yer alıyor.

İzmir- Torbalı ve Mersin- Tarsus OSB'de bulunan 3 entegre kağıt üretim tesisiyle yıllık 86 bin tonluk kapasiteye sahip şirketin, 15'i İzmir, 7'si Mersin'de olmak üzere toplam 22 bitmiş ürün üretim hattı bulunuyor.

Kökleri 1932, kuruluşu 1969 yılına dayanan ve 2000'den bu yana temizlik kağıtları alanında faaliyet gösteren şirket, yurt içi ve yurt dışına kendine ait ve özel markalı bitmiş ürünler ile kağıt bobin satıyor.

Mart 2021 itibarıyla son 12 aylık toplam cirosu 650 milyon liraya yaklaşan Europap Tezol Kağıt, satışlarının yarısına yakınını yüzde 100 iştiraki TZE Global Dış Ticaret ile 30'u aşkın ülkeye ihraç ediyor. TZE Global Dış Ticaret ise Türkiye İhrcatçılar MEclisi (TİM) tarafından yayımlanan "İhracatta İlk 1000 Firma" listesinde 2019 yılı itibarıyla genel sıralamada 481., sektörel sıralamada ise 11. basamakta yer alıyor.

Salgın sürecinde dördüncü üretim tesisinin yatırımına başlandı

Europap Tezol Kağıt, hem kendi markaları hem de büyük zincir mağazalar için özel markalarla fason üretim yaptığı esnek iş modeli ile yurt içi ve yurt dışı pazarlara dengeli dağılan, istikrarlı bir satış hacmine sahip bulunuyor.

Salgın döneminde İzmir ve Mersin'de toplam 60 bin 702 metrekare kapalı, 111 bin 567 metrekare açık alanda bulunan üç entegre kağıt üretim tesisine ek olarak yeni bir yatırıma da başlayan Europap Tezol Kağıt, Mersin'de dördüncü entegre üretim tesisi yatırımının 2022'de tamamlanmasıyla yıllık 130 bin tonluk kağıt üretim kapasitesine sahip olacak.