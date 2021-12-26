Europass Kariyer Semineri - Son Dakika
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Europass Kariyer Semineri

26.12.2021 01:20
Europass Kariyer Semineri

Europass Kariyer Semineri Tarih: 11/01/2022Saat: 14. 30 - 15. 30Sahip olduğunuz/olacağınız öğrenim ve kariyerinizin her adımında bilgi, beceri, yeterlilikleriniz ile deneyimlerinizi Avrupa ülkelerinde açık ve kolay bir şekilde anlatabilmenize yardımcı olmayı amaçlayan Europass...

Europass Kariyer Semineri Tarih: 11/01/2022

Saat: 14. 30 - 15. 30

Sahip olduğunuz/olacağınız öğrenim ve kariyerinizin her adımında bilgi, beceri, yeterlilikleriniz ile deneyimlerinizi Avrupa ülkelerinde açık ve kolay bir şekilde anlatabilmenize yardımcı olmayı amaçlayan Europass dokümanlarını hazırlamanıza destek vermek amacıyla sizleri Mesleki Yeterlilikler Kurumu, Ulusal Europass Merkezi Uzmanları ile buluşturuyoruz.

Öğrencilerimizin Avrupa'da iş ve eğitim fırsatlarına erişimlerinin kolaylaştırılması, Europass belgelerinin (Europass CV, Hareketlilik Belgesi, Diploma Eki ve Sertifika Eki) kullanımı, Avrupa standardında CV ve niyet mektubu hazırlama, mülakat teknikleri gibi konulardaki bilgilerin aktarılması için 11 Ocak 2022 Salı Günü Saat 14. 30'da Zoom üzerinden çevrim içi seminer yapılacaktır. Etkinliğe bütün öğrencilerimiz davetlidir.

Etkinliğe katılmak için tıklayınız.

Meeting ID: 952 4299 7717

Bu içerik 24/12/2021 tarihinde güncellenmiştir.

Kaynak: Habermetre
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