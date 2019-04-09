Europcar’dan iki yeni satın alma
49 dakika önce
Europcar Mobility Group (EMG), ulaşım sektöründeki gelişmelere paralel olarak büyüme stratejisi kapsamında İspanyol Goldcar ve Alman Global Rent a Car'ı satın aldı.
Europcar Mobility Group (EMG), ulaşım sektöründeki gelişmelere paralel olarak büyüme stratejisi kapsamında İspanyol Goldcar ve Alman Global Rent a Car'ı satın aldı.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:09
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