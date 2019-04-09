Son Dakika Haberleri: Europcar’dan iki yeni satın alma

Europcar’dan iki yeni satın alma

49 dakika önce

Europcar Mobility Group (EMG), ulaşım sektöründeki gelişmelere paralel olarak büyüme stratejisi kapsamında İspanyol Goldcar ve Alman Global Rent a Car'ı satın aldı.

Europcar’dan iki yeni satın alma, System.String[]
Europcar Mobility Group (EMG), ulaşım sektöründeki gelişmelere paralel olarak büyüme stratejisi kapsamında İspanyol Goldcar ve Alman Global Rent a Car'ı satın aldı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:09 
Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Karadeniz'de Avlanan 13 Kilogram Ağırlığındaki Kalkan Balığı 2 Bin 80 Liraya Alıcısını Bekliyor Pazar ve Markette Fiyatlar Artınca Tüketici Online Alışverişe Yöneldi Yasak Olmasına Rağmen İnternetten Atmaca Satılıyor! Cezası 10 Bin Lira Dolar ve Euro Günü Nasıl Kapattı! İşte Son Durum
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 17:58:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Europcar’dan iki yeni satın alma
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]