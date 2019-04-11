Europcar'dan İki Yeni Satın Alma

Europcar Mobility Group (EMG), ulaşım sektöründeki gelişmelere paralel olarak büyüme stratejisi kapsamında İspanyol Goldcar ve Alman Global Rent a Car'ı satın aldı.

Europcar Mobility Group (EMG), ulaşım sektöründeki gelişmelere paralel olarak büyüme stratejisi kapsamında İspanyol Goldcar ve Alman Global Rent a Car'ı satın aldı.



ASF Otomotiv'in Türkiye distribütörlüğünü üstlendiği Europcar'ın bünyesinde bulunduğu Europcar Mobility Group (EMG), küresel büyüme stratejisi doğrultusunda merkezi İspanya'da bulunan Goldcar ve Alman Global Rent a Car'ı satın aldı. Şirket; küreselde gerçekleştirdiği mevcut satın almalar ile pazar payını artırmayı ve bu segmette faaliyet gösteren başarılı firmaların deneyimleri ile kendi deneyimlerini birleştirip daha büyük bir sinerji oluştumayı hedefliyor.



Europcar Genel Müdürü ve ASF Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan, Grubun küreselde hayata geçirdiği satın almalar ile güçlenerek sektördeki konumunu sağlamlaştırdığını söyledi.



Bununla birlikte ASF Otomotiv ve Europcar İnternational'ın başarılı geçen beş senenin ardından distribütörlük anlaşmalarını 2023 kadar uzattıkları bilgisini paylaşan Fidan, "Yapılan yeni anlaşmalar neticesinde karşılıklı iş birliğimizin 5 sene boyunca daha da geliştirilmesine karar verdik. Bu konuda önceliği mevcut Europcar ağının Türkiye'de genişletilmesi, yeni şehir ve havalimanı ofislerinin açılması, İstanbul 3'üncü Havalimanındaki ofisin faaliyete geçirilmesi ve düşük maliyetli araç kiralama pazarında faaliyet gösteren Interrent markamızın iki yeni noktada daha hayata geçirilmesine karar verdik. Bu bilgiler ışığında ilk olarak Van daha sonra ise Eskişehir ve Kocaeli ofislerimiz faaliyete girdi. Diğer şehirlerde açılacak yeni ofisler içinse çalışmalarımız devam ediyor" dedi.



Europcar'ın filosuna 2 bin 500 araç takviyesi



Europcar'ın Türkiye genelindeki 69 lisansiyer ofisinin katılımıyla KKTC'de gerçekleştirdiği toplantıda önemli bilgiler paylaşan Fidan, içerisinde bulunduğumuz ekonomik daralma sürecine rağmen, sektörü desteklemek için adımlar attıklarını söyledi. Büyüme stratejileriyle paralel olarak araç filolarını genişlettiklerini vurgulayan Fidan, şunları kaydetti: "Europcar Türkiye olarak araç filomuza bin 500 yeni araç daha ekledik. Türkiye genelindeki ofislerimizin sayısı arttıkça filomuzu genişletmeye devam edeceğiz. Bu son satın alma ile filomuzdaki araç sayısını da 5 bine çıkarmıştık oldu. Önümüzdeki süreçte hedefimiz, 1000 yeni araç daha alarak filomuzu gençleştirmek ve büyütmek". - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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