Europol: AB, uyuşturucu kaçakçılığında artan oranda kaynak ve transit bölge - Son Dakika
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Europol: AB, uyuşturucu kaçakçılığında artan oranda kaynak ve transit bölge

06.05.2022 13:48
Europol: AB, uyuşturucu kaçakçılığında artan oranda kaynak ve transit bölge

Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) Direktörü Catherine de Bolle, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin uluslararası uyuşturucu kaçakçılığında yalnızca bir destinasyon değil, aynı zamanda kaynak ve transit bölge olduğunu söyledi.

Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) Direktörü Catherine de Bolle, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin uluslararası uyuşturucu kaçakçılığında yalnızca bir destinasyon değil, aynı zamanda kaynak ve transit bölge olduğunu söyledi.

De Bolle ve Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (EMCDDA) Direktörü Alexis Goosdel, AB ülkelerinde kokain ve metamfetamin pazarındaki rekor seviyelerde endişe verici eğilimler hakkında basın toplantısı düzenledi.

De Bolle, uyuşturucu ticaretinin AB'deki organize suçların yüzde 40'ını teşkil ettiğini belirterek, "Hepimizin bildiği gerçek şu ki; AB uyuşturucu kaçakçılığında yalnızca bir destinasyon değil, aynı zamanda kaynak ve transit bölge." dedi.

AB içerisinde uyuşturucu ve özellikle metamfetamin üreten laboratuvarların sayısının arttığını ifade eden de Bolle, "Metamfetaminin milyonlarca avroluk yasa dışı gelir oluşturması AB için büyüyen bir problem." diye konuştu.

De Bolle, "Bugünlerde suç örgütlerinin önemli özelliklerinden biri şiddet. AB sokaklarında hayatını kaybeden insanlar üzerinde bu şiddetin doğrudan etkisi var." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen sene AB'de ele geçirilen kokain miktarı yüzde 477 arttı

EMCDDA Direktörü Goosdel de B'de büyüyen bir yolsuzluk sorunu bulunduğunu belirtti.

Uyuşturucuya erişimde kolaylık ve artan şiddetin de buna eşlik ettiğini vurgulayan Goosdel, "Kokain AB'de büyük bir problem haline gelmiş durumda. Metamfetamin de tutarlı şekilde tehlikeli yeni bir tehlike olarak yerini alıyor." ifadelerini kullandı.

Goosdel, kokainin rekor düzeyde ulaşılabilir ve yüzde 38 oranında daha ucuza satın alınabilir hale geldiğini, 2020'de 27 üye ülkede ele geçirilen miktarın yüzde 477 artışla 2,2 tona ulaştığını kaydetti.

İki AB kurumunun ortak raporunda yer alan bilgilere göre, 15-64 yaşlarındaki 3,5 milyon Avrupalı 2020'de uyuşturucu kullandı, hayatı boyunca uyuşturucu kullanan Avrupalı sayısı ise 14 milyon.

2020'de AB'de en çok kokainin ele geçirildiği ülkeler sırasıyla 70 ton ile Belçika, 49 ton ile Hollanda ve 37 ton ile İspanya oldu, onları İtalya, Fransa, Almanya, Portekiz izledi.

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Avrupa Birliği, Metamfetamin, Uyuşturucu, Kokain, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Europol: AB, uyuşturucu kaçakçılığında artan oranda kaynak ve transit bölge - Son Dakika


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