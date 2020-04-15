Europol'den 15 milyon avroluk maske dolandırıcılığı operasyonu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Europol'den 15 milyon avroluk maske dolandırıcılığı operasyonu - Son Dakika

Europol'den 15 milyon avroluk maske dolandırıcılığı operasyonu

1 saat önce

Avrupa Polis Teşkilatı (Europol), tıbbi malzeme üreten bir firmanın bilgileriyle, İsviçre ve Almanya'daki iki şirkete 15 milyon avroluk tıbbi maske satarak dolandırıcılık yapan 2 şüphelinin Hollanda'da yakalandığını duyurdu.

Europol'den 15 milyon avroluk maske dolandırıcılığı operasyonu, System.String[]

Avrupa Polis Teşkilatı (Europol), tıbbi malzeme üreten bir firmanın bilgileriyle, İsviçre ve Almanya'daki iki şirkete 15 milyon avroluk tıbbi maske satarak dolandırıcılık yapan 2 şüphelinin Hollanda'da yakalandığını duyurdu.

Europol'den yapılan açıklamaya göre, Hamburg ve Zürih merkezli iki şirket, İspanya'da kayıtlı tedarikçi bir firmadan 10 milyon adet tıbbi maske almak için iletişime geçti.

Dolandırıcılar maske almak isteyen firmaları önce İrlanda'daki bir tedarikçiye, İrlanda'daki tedarikçi ise alıcıları internet sitesini kopyaladıkları Hollanda'daki bir başka firmaya yönlendirdi.

Hollanda'daki firma ile irtibat halinde olduğunu düşünerek 1,5 milyon avroluk ön ödemeyi İrlanda'daki bir bankaya yollayan Alman şirketi 52 tırlık sevkiyatın güvenliğini sağlamak için de polisle irtibata geçti.

Dolandırıcılar ön ödemenin henüz banka hesaplarına yansımadığını belirterek sevkıyatın gerçekleşmesi için 880 bin avroluk ödemenin Hollanda'daki bir hesaba yatırılmasını talep etti.

Ödemeleri gerçekleştiren fakat siparişleri teslim edilmeyen firmanın yetkililere haber vermesi sonucu, satışın Hollanda'daki gerçek bir firmaya ait bilgileri kullanan dolandırıcılar tarafından yapıldığı ortaya çıktı.

Olayla ilgili başlatılan operasyonda İrlanda güvenlik birimleri dolandırıcıların hesabına geçen 1,5 milyon avroluk ödemeyi bloke etti.

Hollanda polisi ise şebeke üyesi 2 kişiyi tutuklarken, Hollanda'ya gönderilen 880 bin avronun önce İngiltere'deki bir banka hesabına yollandığını daha sonra Nijerya'daki bir hesaba gönderilmek üzere talimat verildiğini tespit etti.

Europol, geçen haftalarda yayımladığı raporda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tıbbi maske ihtiyacını fırsata çevirmek isteyenlere karşı dikkatli olunması çağrısında bulunmuştu.

Hollanda, Almanya, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 01:42 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Virüs barındırma ihtimaline karşı, müzesindeki 4 ton parayı dezenfekte etti
Almanya'da bir komedyen marketteki ürünlerin tadına bırakıp yerine geri bırakınca soruşturma başlatıldı DSÖ'den Türkiye açıklaması: Bazı ülkelerdeki vaka sayısında hafif düşüş yaşansa da Türkiye'de artış var Frank de Boer: Keşke koronavirüs olsaydım Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı infaz yasası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi İletişim Başkanı Altun'un avukatından "Boğaz'da kaçak var" haberlerine tepki: İddialar hakikat dışı Sağlık Bakanı Koca, sokağa çıkma yasağında koronavirüs testinin nasıl yapıldığını anlattı İBB'de bir kişi daha koronavirüsten öldü, vaka sayısı 471'e yükseldi ABD'den Türkiye'ye övgü dolu sözler: Koronavirüs ile mücadelede kilit bir aktör Boşanma aşamasındaki koca, eşini ve kadın avukatı tabancayla ağır yaraladı Bakan Koca, "Sağlık Bakanlığı korona verilerini 0.021 oranında sabitledi" iddialarına cevap verdi Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 562 artarak 15 bin 529'a yükseldi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Süleyman Soylu ile tartıştınız mı?" sorusuna yanıt verdi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı Filyasyon nedir? Filyasyon ne işe yarar? Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 107 yükselerek 1403 oldu
ABD'li uzmandan kritik uyarı: Koronavirüs salgınından korunmak için en az 1 yıl daha maske takmalıyız ABD'li uzmandan kritik uyarı: Koronavirüs salgınından korunmak için en az 1 yıl daha maske takmalıyız         
01:04
Frank de Boer: Keşke koronavirüs olsaydım Frank de Boer: Keşke koronavirüs olsaydım         
00:59
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı infaz yasası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı infaz yasası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi         
00:35
Survivor'da bir ilk! Acun Ilıcalı yeni dönemin ayrıntılarını paylaştı Survivor'da bir ilk! Acun Ilıcalı yeni dönemin ayrıntılarını paylaştı         
00:31
Karantinada olan oyuncu Mine Tugay'ın yeni paylaşımı hayranlarından tam not aldı Karantinada olan oyuncu Mine Tugay'ın yeni paylaşımı hayranlarından tam not aldı         
00:15
İletişim Başkanı Altun'un avukatından İletişim Başkanı Altun'un avukatından "Boğaz'da kaçak var" haberlerine tepki: İddialar hakikat dışı         
00:05
ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bini geçti ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bini geçti         
23:58
ABD'de koronavirüsten sonra yeni tehlike! Büyük kentler lağım farelerinin istilasına uğrayabilir ABD'de koronavirüsten sonra yeni tehlike! Büyük kentler lağım farelerinin istilasına uğrayabilir         
23:54
Instagram'da 2 milyon takipçiye ulaşan Aslıhan Güner, sevenlerine teşekkür etti Instagram'da 2 milyon takipçiye ulaşan Aslıhan Güner, sevenlerine teşekkür etti         
23:30
Çernobil'de 10 gündür süren yangın söndürüldü Çernobil'de 10 gündür süren yangın söndürüldü         
23:29
Ali Koç, Nazım için Antalyaspor Başkanı ile prensip anlaşmasına vardı Ali Koç, Nazım için Antalyaspor Başkanı ile prensip anlaşmasına vardı         
23:22
Çinliler akıllanmıyor! Koronanın ortaya çıktığı Vuhan'daki hayvan pazarları yeniden açıldı Çinliler akıllanmıyor! Koronanın ortaya çıktığı Vuhan'daki hayvan pazarları yeniden açıldı         
22:51
Sağlık Bakanı Koca, sokağa çıkma yasağında koronavirüs testinin nasıl yapıldığını anlattı Sağlık Bakanı Koca, sokağa çıkma yasağında koronavirüs testinin nasıl yapıldığını anlattı         
22:50
Leeds United, Larin için 6 milyon euroyu gözden çıkardı Leeds United, Larin için 6 milyon euroyu gözden çıkardı         
22:50
ABD'de koronavirüs nedeniyle komaya giren kadın doğum yaptı ABD'de koronavirüs nedeniyle komaya giren kadın doğum yaptı         
22:24
İBB'de bir kişi daha koronavirüsten öldü, vaka sayısı 471'e yükseldi İBB'de bir kişi daha koronavirüsten öldü, vaka sayısı 471'e yükseldi         
22:21
ABD'den Türkiye'ye övgü dolu sözler: Koronavirüs ile mücadelede kilit bir aktör ABD'den Türkiye'ye övgü dolu sözler: Koronavirüs ile mücadelede kilit bir aktör         
22:04
Milli Eğitim Bakanı lise öğrencilerine müjdeyi verdi: Uluslararası sertifika alabileceksiniz Milli Eğitim Bakanı lise öğrencilerine müjdeyi verdi: Uluslararası sertifika alabileceksiniz         
21:47
Geleceğin yıldızı olarak görülen Ilija Jurkovic, futbolu bırakıp yeraltı dünyasına girdi Geleceğin yıldızı olarak görülen Ilija Jurkovic, futbolu bırakıp yeraltı dünyasına girdi         
21:33
Babası ile tartışan kişiye ateş açtı, hem babasını hem de husumetlisini vurdu Babası ile tartışan kişiye ateş açtı, hem babasını hem de husumetlisini vurdu         
21:25
Bursa'da belediye görevlisi, Bursa'da belediye görevlisi, "Batalla" yazılı tulumuyla dezenfekte çalışmaları yaptı         
21:24
Boşanma aşamasındaki koca, eşini ve kadın avukatı tabancayla ağır yaraladı Boşanma aşamasındaki koca, eşini ve kadın avukatı tabancayla ağır yaraladı         
21:17
Bakan Koca, Bakan Koca, "Sağlık Bakanlığı korona verilerini 0.021 oranında sabitledi" iddialarına cevap verdi         
21:16
Ramazan Kurşunlu'nun unutulmaz Sergen Yalçın anısı: Atarım 2 tane, Türkiye'ye rahat rahat döneriz Ramazan Kurşunlu'nun unutulmaz Sergen Yalçın anısı: Atarım 2 tane, Türkiye'ye rahat rahat döneriz         
20:58
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 562 artarak 15 bin 529'a yükseldi Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 562 artarak 15 bin 529'a yükseldi         
20:50
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Süleyman Soylu ile tartıştınız mı?" sorusuna yanıt verdi         
20:43
Eski ABD Başkanı Barack Obama, 2020 başkanlık seçiminde Biden'ı destekleyecek Eski ABD Başkanı Barack Obama, 2020 başkanlık seçiminde Biden'ı destekleyecek         
20:42
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı Filyasyon nedir? Filyasyon ne işe yarar? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı Filyasyon nedir? Filyasyon ne işe yarar?         
20:23
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 107 yükselerek 1403 oldu Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 107 yükselerek 1403 oldu         
20:06
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye'deki vaka sayısı dördüncü haftada düşüşe geçti Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye'deki vaka sayısı dördüncü haftada düşüşe geçti         
19:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2020 03:14:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Europol'den 15 milyon avroluk maske dolandırıcılığı operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]