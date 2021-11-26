Europol'den insan kaçakçılarına yönelik operasyonda 212 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol), Avrupa ve Balkanlarda faaliyet gösteren suç örgütlerine yönelik 8-12 Kasım tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda 212 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Europol'den yapılan yazılı açıklamada, 29 ülkeden 14 binden fazla güvenlik görevlisiyle kara yolları ve havalimanlarında gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 91 bin 856 aracın arandığı ve 147 bin 668 kişinin güvenlik kontrolünden geçirildiği kaydedildi.

Avrupa ve Balkanlarda insan kaçakçılığı, kara para aklama ve evrakta sahtecilik suçlarına karışan 212 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 57'si çocuk olmak üzere 650 insan kaçakçılığı mağduru tespit edildi.

Açıklamada, operasyonlar neticesinde 327 yeni soruşturmanın açıldığı belirtildi.

Europol, 2012'de başlattığı "EMPACT" adlı operasyonlar kapsamında Avrupa'da sınırlar arası kaçakçılık, hırsızlık ve organize suçlara karışan kişilere yönelik operasyonlar gerçekleştiriyor.