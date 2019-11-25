Son Dakika Haberleri: Europol'den IŞİD'in sanal dünyadaki varlığına darbe: On binlerce site ve hesap kaldırıldı
Son Dakika Dünya Europol'den IŞİD'in sanal dünyadaki varlığına darbe: On binlerce site ve hesap kaldırıldı - Son Dakika Dünya

Europol'den IŞİD'in sanal dünyadaki varlığına darbe: On binlerce site ve hesap kaldırıldı

6 saat önce

Avrupa Polis Ajansı Europol, IŞİD tarafından kullanıldığı belirlenen bazı inernet sunucularının kapatıldığını açıkladı. 25 Kasım Pazartesi yapılan açıklamada IŞİD materyallerinin ve propoganda içeriğinin internetin önemli bir bölümünden tamamen silindiği duyruldu.

Europol'den IŞİD'in sanal dünyadaki varlığına darbe: On binlerce site ve hesap kaldırıldı, System.String[]

Avrupa Polis Ajansı Europol, IŞİD tarafından kullanıldığı belirlenen bazı inernet sunucularının kapatıldığını açıkladı. 25 Kasım Pazartesi yapılan açıklamada IŞİD materyallerinin ve propaganda içeriğinin internetin önemli bir bölümünden tamamen silindiği duyuruldu.


Belçika Savcılık Sözcüsü Eric van der Sypy Europol'ün Lahey'deki merkezinde yaptığı konuşmada "Şu aşamada IŞİD'in sanal varlığını yüzde 100 ortadan kaldırdık diyemiyorum ama bu darbeden sonra bellerini doğrultabilecekler mi göreceğiz" dedi.

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Avrupa, Polis, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 06:39 
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