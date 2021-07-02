Europol: Geçen ay cinsel istismar mağduru 6 çocuk kurtarıldı

Avrupa Birliği (AB) Polis Teşkilatı'na (Europol) bağlı Siber Suç Merkezi tarafından 14 - 25 Haziran tarihleri arasında oluşturulan, "Mağdur Tanıma Görev Gücü" sonucu, cinsel istismara uğradığı belirlenen 6 çocuk, güvenlik birimleri tarafından kurtarıldı.

Europol tarafından 2017 yılından bu yana 9. kez düzenlenen "Mağdur Tanıma Görev Gücü"ne, dünyanın değişik ülkelerinden 41 uzman katıldı.

Güvenlik birimleri, mümkün olduğunca fazla sayıda cinsel istismar mağduru çocuğu belirlemek için Europol'ün öncülüğünde güç birliği yaptı.

Europol yetkilileri, Siber Suç Merkezi'ne ait özel veri deposundaki 59 milyondan fazla benzersiz görüntü ve video dosyasından, yerleri ve kimlikleri henüz belirlenmemiş kurbanların görüntülerini seçti.

Değişik ülkelerden uzmanlar, 300'den fazla görüntüyü değerlendirmek için güçlerini birleştirdi. Bu görüntülerden 47'sinin kaydedildiği ülkeler belirlendi. İlgili AB üyesi ülkeler Devletleri, ulusal düzeyde kendi soruşturmalarını başlatabilmeleri için derhal bilgilendirildi.

Ortak operasyon sonucu cinsel istismar 6 mağduru çocuğa ulaşılarak kurtarıldı.

Uluslararası Polis Örgütü (İnterpol) tarafından da desteklenen Mağdur Tanımlama Görev Gücü'ne şu ülkeler katıldı:

Avustralya, Belçika, Bosna-Hersek, Kanada, Danimarka, Estonya, Fransa, Gürcistan, Almanya, Macaristan, Letonya, Moldova, Hollanda, Norveç, Portekiz , İspanya, İsviçre, Ukrayna ve ABD.

Salgında istismar ve sömürü arttı

Europol, cinsel istismar mağduru çocukların mümkün olan en kısa sürede koruma altına alınmasına ve suçluların yakalanmasına yardımcı olmak için bu ülkelere destek sağlıyor.

Europol tarafından ilk kez Haziran 2017'de oluşturulan görev gücü kapsamında bugüne kadar cinsel istismara uğrayan toplam 12 çocuk tespit edilerek, koruma altına alındı.

İstismara zanlısı 4 kişinin kimliği tespit edilerek, adli makamlara teslim edildi. Benzer operasyonlarda, onlarca kişi gözaltına alındı.

Görev gücü kapsamında düzenleme kampanyalar aracılığıyla, kamuoyundan gelen bilgiler ışığında 26 binden fazla ipucu elde edildi.

Europol, koronavirüs salgını döneminde yaşanan eve kapanma sırasında çocuklara yönelik cinsel istismar ve sömürü vakalarının daha da arttığını belirtti.

Keskin artışın, birçok ülkenin sınırlarını kapatarak "çocuk seks turistlerini" ve diğer pedoseksüelleri evde kalmaya zorlamasıyla bağlantılı olduğu düşünülüyor.

Europol'e göre, eve kapanma döneminde internet ortamında daha fazla çocuk, kamera önünde cinsel eylemlerde bulunmaya zorlandı.