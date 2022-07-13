Son dakika haber! Europol: "PKK/YPG Avrupalı teröristlere eğitim verdi" - Son Dakika
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Son dakika haber! Europol: "PKK/YPG Avrupalı teröristlere eğitim verdi"

13.07.2022 21:23
Son dakika haber! Europol: "PKK/YPG Avrupalı teröristlere eğitim verdi"

Son dakika haberleri: Avrupa Birliği (AB) Polis Teşkilatı Europol'ün yayımladığı "Avrupa Birliği Terörizm Durumu ve Trendi 2022 Raporu"nda, PKK'nın Avrupa'dan topladığı yardımlarla faaliyetlerini sürdürdüğü belirtilerek, PKK/YPG'nin Avrupalı teröristlere eğitim verdiği ifade edildi.

Avrupa Birliği (AB) Polis Teşkilatı Europol'ün yayımladığı "Avrupa Birliği Terörizm Durumu ve Trendi 2022 Raporu"nda, PKK'nın Avrupa'dan topladığı yardımlarla faaliyetlerini sürdürdüğü belirtilerek, PKK/ YPG'nin Avrupalı teröristlere eğitim verdiği ifade edildi.

AB Polis Teşkilatı Europol, "Avrupa Birliği Terörizm Durumu ve Trendi 2022 Raporu"nu yayınladı. 10 bölüm içeren 96 sayfalık terör raporunda, terör örgütü PKK ve YPG aynı faaliyetler içinde sıralandı. Türkiye'nin terörle mücadele politikalarına atıf yapılan raporda PKK/YPG'nin ortak faaliyetlerle Avrupa'daki terör şebekeleriyle işbirliği halinde olduğunun belgelendiği kaydedildi. Rapora göre, Avrupalı aşırı sol teröristlerin PKK/YPG'nin aktif olduğu bölgelere gelerek silah ve patlayıcı eğitimi aldıkları hatta çatışmalara katıldıkları belirtilderek, söz konusu Avrupalı teröristlerin çok büyük terör saldırıları yapma tehdidi taşıdıkları bildirildi.

PKK, AVRUPA'DA YASADIŞI YOLLARLA PARA TOPLUYOR

Raporda, Avrupa'da destekçilerinden yasadışı yollarla para toplayan PKK sorumlularının özellikle Almanya'dan bankalar yoluyla terör örgütüne maddi kazanç sağladığı ve para aklama suçlarını işledikleri belirtildi. Söz konusu suçlar yanında silah kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti gibi suçların da örgüt üyelerince işlenen bazı suçlar arasında yer aldığı ifade edildi.

SDF TERÖR YAPILANMASI 65 BİN KİŞİYİ HAPİSHANELERDE TUTUYOR

Suriye'nin kuzeyinde faaliyet gösteren Suriye Demokratik Güçleri (SDF) terör yapılanmasının 65 bin kişiyi hapishanelerde tuttuğu aktarılan raporda, buralarda insani koşulların her geçen gün daha kötüye gittiği ve insan hakları ihlallerinin yaşanmaya devam ettiği belirtildi. Çoğunluğu kadın ve çocuklardan olan bu kişilerin hiçbir eğitim ve sağlık hakkına sahip olmadan yaşamaya maruz bırakıldığı kaydedildi.

IRKÇI YAPILANMALARA DİKKAT ÇEKİLDİ

Raporda ayrıca, Avrupa'da yükselen ve çok büyük bir tehlike haline gelen sağ kanat ve sol kanat terör ve ırkçı yapılanmalarına dikkat çekildi. Söz konusu oluşumların Avrupa'da çok ciddi ve büyük eylemler yapma riskinin dikkate alınması gerektiği vurgusu yapıldı.

(Mustafa Ulusoy/İHA)

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Kaynak: İHA

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Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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