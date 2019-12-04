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Europol tarafından 31 ülkede düzenlenen kara parayla mücadele operasyonlarında 228 kişi tutuklandı
6 saat önce
Europol, tarafından 31 ülkede kara para aklama ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 228 kişi tutuklandı.
Avrupa Polis Teşkilatı (Europol), tarafından yaklaşık 31 ülkede kara para aklama ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 228 kişi tutuklandı.
Eylül ayında başlayan ve kasımda sona eren operasyonlarla ilgili bin 25 soruşturma açıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:58
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