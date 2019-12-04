Son Dakika Haberleri: Europol tarafından 31 ülkede düzenlenen kara parayla mücadele operasyonlarında 228 kişi tutuklandı
Son Dakika Dünya Europol tarafından 31 ülkede düzenlenen kara parayla mücadele operasyonlarında 228 kişi tutuklandı - Son Dakika Dünya

Europol tarafından 31 ülkede düzenlenen kara parayla mücadele operasyonlarında 228 kişi tutuklandı

6 saat önce

Europol, tarafından 31 ülkede kara para aklama ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 228 kişi tutuklandı.

Europol tarafından 31 ülkede düzenlenen kara parayla mücadele operasyonlarında 228 kişi tutuklandı, System.String[]

Avrupa Polis Teşkilatı (Europol), tarafından yaklaşık 31 ülkede kara para aklama ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 228 kişi tutuklandı.


Eylül ayında başlayan ve kasımda sona eren operasyonlarla ilgili bin 25 soruşturma açıldı.

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Avrupa, Polis, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:58 
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