Europol tarafından 31 ülkede düzenlenen kara parayla mücadele operasyonlarında 228 kişi tutuklandı

Avrupa Polis Teşkilatı (Europol), tarafından yaklaşık 31 ülkede kara para aklama ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 228 kişi tutuklandı.



Eylül ayında başlayan ve kasımda sona eren operasyonlarla ilgili bin 25 soruşturma açıldı.