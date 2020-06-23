Europol'ün terör raporu: Avrupa PKK faaliyetlerinin üssü olmaya devam ediyor - Son Dakika

Europol'ün terör raporu: Avrupa PKK faaliyetlerinin üssü olmaya devam ediyor

Avrupa Polis Teşkilatı Europol'ün yayımladığı terör raporu, PKK'nın Avrupa genelinde propaganda, üye toplama, faaliyetlerini finanse etmek için çalışmalarını sürdürdüğünü ortaya koydu.

Avrupa Polis Teşkilatı Europol'ün yayımladığı terör raporu, PKK'nın Avrupa genelinde propaganda, üye toplama, faaliyetlerini finanse etmek için çalışmalarını sürdürdüğünü ortaya koydu.

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Europol'ün her yıl yayımladığı "Avrupa Birliği (AB) Terörizm Durumu ve Trendi 2020 Raporu"nda PKK'nın Avrupa'yı lojistik üs olarak kullanmaya devam ettiği belirtildi.

Raporda, PKK'nın başta Almanya, Fransa, Belçika, Avusturya, İsviçre gibi ülkelerde aktif olarak propaganda faaliyetlerinde bulunduğuna dikkat çekilerek, PKK'nın faaliyetlerini finanse etmek için Macaristan ve Romanya gibi birçok Avrupa ülkesinde para topladığı ifade edildi.

Avrupa mahkemelerinden PKK'lılara ceza

PKK üyelerinin, Avusturya, Fransa, Almanya ve Hollanda'da,"terör örgütüne üye olmak, terörü finanse etmek, kara para aklamak ve örgüte üye kazandırmak" gibi çeşitli suçlardan hüküm giydiği anımsatılan raporda, Macaristan'da iki PKK'lıya verilen 2 yıllık hapis ve 8 yıllık ülkeye giriş yasağına dikkat çekildi.

PKK'lıların Avrupa'da yaptıkları gösterilerde Türklere ait cami, iş yeri ve derneklere yönelik saldırılarda bulundukları hatırlatılan raporda, Belçika mahkemelerinin PKK'yı terör örgütü olarak kabul etmeme çabalarına işaret edildi.

DHKP-C Türkiye'deki faaliyetlerini desteklemek için hala Avrupa'da aktif

DHKP-C terör örgütünün hücre oluşturma, insan kaçırma ve kurye eylemlerine yer verilen raporda, örgütün Türkiye'deki faaliyetlerini desteklemek için Avrupa'da aktif olmaya devam ettiğinin altı çizildi.

DHKP-C üyelerinin Avrupa'dan, Türkiye'ye silah, para ve askeri malzeme tedarik eden bir yapı kurduğu belirtilen raporda, Hamburg'daki bir mahkemenin iki DHKP-C üyesini 5 ve 6 yıl hapis cezasına çarptırdığı aktarıldı.

Terör Avrupa'da genişliyor ve çeşitleniyor

Aşırı sağcı terörü önlemek için online içeriklerin takip edildiği anımsatılan raporda, yabancı savaşçılara Avrupa'dan para göndermek için çeşitli yöntemlerin uygulanmaya başlandığı ifade edildi.

Raporda Yunanistan, İtalya ve İspanya'nın sol terör örgütlerine merkez teşkil ettiği kaydedilerek, Avrupa'daki sol terör örgütlerine üye kişilerin Kürt terör gruplarına katılmak için Suriye'nin kuzeyine gittikleri bildirildi.

Raporda Suriye'den Avrupa'ya dönen yabancı savaşçıların Avrupa'nın güvenliği için tehlike arz ettiğine işaret edildi.

Europol'ün raporu, Avrupa'da önceki yıllarda düşüşte olan terör saldırılarının 2019'da çeşitlendiği ve daha fazla ülkede görüldüğünü ortaya koydu.

Rapora göre, geçen yıl Avrupa Birliği (AB) üyesi 13 ülkede toplam 119 terör saldırısı ve engellenen saldırı girişimi olurken, bu saldırılarda 10 kişi öldü, 27 kişi yaralandı.

Terör suçlarıyla ilgili olarak 1004 kişi tutuklanırken, Belçika, Fransa, İtalya, İspanya ve İngiltere'nin terörizm bağlantılı suçlar sebebiyle yakalananlarda başı çektiği tespit edildi.

"Kısa süre içinde yeni AB Birlik ve Güvenlik Stratejisini duyurmayı hedefliyoruz"

AB Komisyonunun Avrupa Yaşam Biçimini Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, rapora ilişkin açıklamasında, terörün tüm dünyada ve Avrupa'da hala büyük tehlike olduğuna işaret ederek, "Kısa süre içinde yeni AB Birlik ve Güvenlik Stratejisini duyurmayı hedefliyoruz." dedi.

Avrupa'daki aşırı sağcı grupların çoğunun henüz şiddete başvurmadığını belirten Europol Direktörü Catherine de Bolle de "Aşırı sağcı gruplar Avrupa'daki azınlıklara korku vermeye ve düşmanlık duymaya devam ediyor. Bu durum yabancı düşmanlığı, göçmen karşıtlığı, Müslüman ve Yahudi düşmanlığı besleyen aşırı sağcı kişilerin şiddete başvurma eşiğini düşürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 05:11 Kaynak: AA

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