Eurosport'un konuğu Novak Djokovic #1: Adria tour fikri nasıl oluştu? - Son Dakika

Eurosport'un konuğu Novak Djokovic #1: Adria tour fikri nasıl oluştu?

*Mats Wilander ile Alex Corretja'nın yaptığı bu röportaj, üç bölüm hâlinde Eurosport Türkiye'nin internet sitesinde yayımlanacaktır.

Eurosport'un konuğu Novak Djokovic #1: Adria tour fikri nasıl oluştu?, System.String[]

*Mats Wilander ile Alex Corretja'nın yaptığı bu röportaj, üç bölüm hâlinde Eurosport Türkiye'nin internet sitesinde yayımlanacaktır.


Herkese merhaba! Mats ve Alex, bu nazik davetiniz için teşekkür ederim. Sizinle sanal ortamdan keyif veriyor fakat umarım en kısa sürede gerçek dünyada da görüşürüz.

ATP takviminin açıklanması ve Grand Slam'lerin durumunun netleşmesinden mutluluk duyuyorum. Çünkü böylece neye ne zaman çalışacağımızı biliyoruz.

Adria tur fikri bir ay önce oluştu. Birkaç kişiyle konuştum ve hemen yapım aşamasına geçtik. Az zamanımız olduğunu biliyorduk. Olabildiğince hızlı davrandık fakat ülkelerin sağlık durumları elbette önceliğimizdi. Organizasyonda uymamız gereken kuralları belirledik. Başlangıçta kalabalığı nasıl dengeleyeceğimizi bilmiyorduk. 50-100 arası insanın gelmesini tahmin ediyorduk fakat işler değişti. İlgi büyüdü.




Her şey hızlıydı fakat net gelişmeler yavaş yavaş yaşanıyordu. Önceliği düşük sıralı oyunculara verdik. Çünkü onların maddi durumları ve antrenman şartları bize göre çok daha kötü. Onlara şans vermek istedik ve açıkçası bu, mükemel hissettirdi.

Amacımız korttaki atmosferi canlı tutmaktı ama en iyi dönüşleri kort dışından aldık. İnsanlar ölmüştü, bu fikri az da olsa akıllardan atmak için eğlenceli şeyler yapmak istedik.

Sırbistan Tenis Federasyonu ve birkaç organizatörün maddi destekleriyle Adria tur doğdu. Bu mükemmel. Zverev'e karşı oynadığım maçta ağladım, biliyorsunuz.

Maçtan sonra ilk tenis antrenörüm olan ve maalesef sekiz yıl önce hayatını kaybeden Jelena Gencic'i andım. Ona dair her şeyi hatırlıyorum. Bana olan ilgisi, çabası... Demek istediğim hem benim hem de izleyiciler açısından duygusal bir başlangıç yaptık. Umarım herkes keyif alıyordur.

Eurosport, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: EuroSport.com

Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 06:45 

Son Dakika Spor Eurosport'un konuğu Novak Djokovic #1: Adria tour fikri nasıl oluştu? - Son Dakika Spor
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