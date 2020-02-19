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Eurostat: AB'de en fazla boşanma Portekiz'de en az boşanma İrlanda'da
6 saat önce
Portekiz’de 1960 yılında 100 evli çiftten birisi boşanırken, 2017 yılı rakamlarına göre bu ülkede her 100 evlilikten 67’si boşanma ile sonuçlanıyor.
Avrupa Birliği'nin (AB) istatistik kuruluşu Eurostat'a göre, üye ülkelerde en fazla boşanma Portekiz'de, en az boşanma ise İrlanda'da.
Portekiz'de 1960 yılında 100 evli çiftten birisi boşanırken, 2017 yılı rakamlarına göre bu ülkede her 100 evlilikten 67'si boşanma ile sonuçlanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 08:04
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