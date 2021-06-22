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Eurovision'a katılma sinyali - Son Dakika

Eurovision'a katılma sinyali

22.06.2021 07:35
Eurovision'a katılma sinyali, System.String[]

GEREKÇE PUANLAMA TRT Genel Müdürü İbrahim Eren sosyal medya hesabından, Türkiye'nin Eurovision'a katılımı konusunda harekete geçtiklerini açıkladı.

GEREKÇE PUANLAMA TRT Genel Müdürü İbrahim Eren sosyal medya hesabından, Türkiye'nin Eurovision'a katılımı konusunda harekete geçtiklerini açıkladı.

Yarışmaya yeniden neden katılma kararı alındı" sorusu kafalarda soru işareti yaratırken, Gözler yeniden TRT'ye çevrildi. Türkiye 2013 yılında puanlama sistemindeki haksızlığı gerekçe göstererek Eurovision'dan çekilmişti.

Türkiye, Eurovision şarkı yarışmasına ilk kez, Semiha Yankı'nın "Seninle bir dakika" isimli şarkısı ile 1975 yılında katıldı.

2003 yılında Riga'da yapılan yarışmada Sertab Erener ile ilk kez birincilik alındı.

Türkiye, toplamda 34 kez katıldığı yarışmaya 2013 yılından itibaren ani bir kararla katılmama kararı aldı. O dönem TRT'den sorumlu bakan olan Bülent Arınç, "Biz bu yarışmaya hangi güçlü grupla gidersek gidelim istediğimiz sonuçları alamıyoruz. Türkiye'nin tanıtımı konusunda da çok fazla bir etkinlik olmuyor" demişti.

Arınç'ın ileride şartlar müsait olursa geri döneriz dediği yarışmaya Türkiye son kez 2012 yılında Can Bonomo'nun 'Love Me Back' şarkısıyla katılmıştı.

Türkiye'nin Eurovision geçmişi

Eurovision Şarkı Yarışması 65 yıldır yapılsa da Türkiye yarışmaya ilk kez 1975 yılında dahil oldu. Bu süre içerisinde kimler geldi kimler geçti hatırlatalım istedik. Liste öyle uzun ki sizler için kısa bir özet geçmeye çalıştık. İşte Türkiye'nin Eurovision tarihi.

1975, Semiha Yankı – Seninle Bir Dakika

Seninle Bir Dakika şarkısıyla Eurovision'un ilk Türkiye temsilcisi Semiha Yankı, Hollanda'nın kazandığı yarışmada 19. oldu.

1980, Ajda Pekkan - Petrol

1980 Eurovision Şarkı Yarışması, 19 Nisan'da Hollanda- Den Haag, Congresgebouw'da gerçekleşti. Türkiye'nin 15. Olduğu yarışmada İrlanda birincilik elde etti.

Eurovision'a katılma sinyali

1988, Mazhar-Fuat-Özkan – Sufi

Yarışmanın birincisi İsviçre adına "Ne partez pas sans moi" ile yarışan Céline Dion oldu. Dion bu başarının ardından uluslararası şöhrete ulaştı. MFÖ ise 15. oldu.

1990, Kayahan – Gözlerinin Hapsindeyim

5 Mayıs 1990 günü yapılan 35. Eurovision Şarkı Yarışması'nda Kayahan 17. oldu. Yarışmada Kayahan'ın vokalistliğini Demet Sağıroğlu yaptı.

1997, Şebnem Paker - Dinle

Yarışmada Türkiye o güne kadar olan en iyi derecesi olan üçüncülüğünü Levent Çoker'in besteleyip Şebnem Paker'in seslendirdiği "Dinle" adlı parça ile kazandı.

2000, Pınar Ayhan - Yorgunum Anla

Türkiye ilk defa yarı İngilizce bir şarkıyla katıldı ve 10. oldu.

2003, Sertab Erener – Everyway That I Can

2003 yılında Türkiye'yi temsil eden ve Türkiye'ye ilk birinciliği getiren şarkı "Everyway That I Can" oldu.

Eurovision'a katılma sinyali

2004, Athena - For Real

Athena hareketli şarkısı "For Real" ile 4. oldu.

2007, Kenan Doğulu – Shake It Up Şekerim

2007 yılında kırkı aşkın katılımcı ülke ile en kalabalık yıllarından birini yaşayan organizasyonda Türkiye'yi temsil eden ve ülkeye 4.'lük kazandıran şarkı Kenan Doğulu'nun "Shake It Up Şekerim"i oldu.

2008, Mor ve Ötesi – Deli

Yarışmaya "Deli" ile katılan rock müziğin iddialı grubu Mor ve Ötesi yarışmada 7. oldu.

2009, Hadise – Düm Tek Tek

Favoriler arasında gösterilen Hadise yarışmada 4. oldu.

Eurovision'a katılma sinyali

2010, maNga - We Could Be The Same

Sertab Erener'in ardından en iyi dereceyi alan grup 2. oldu.

2012, Can Bonomo – Love Me Back

Türkiye'nin son kez katıldığı Eurovision Şarkı Yarışması'nda Can Bonomo 'Love Me Back' adlı şarkıyla 112 puan alarak 7'nci oldu.

Eurovision'a katılma sinyali
Eurovision'a katılma sinyali

Sertab Erener, Eurovision, Türkiye, Şarkı, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Eurovision'a katılma sinyali - Son Dakika Magazin


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