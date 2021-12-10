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Eurovision Çocuk Şarkı Yarışması Azerbaycan Temsilcisi Azizova: "Kardeş Türkiye'den desteklerini bekliyorum" - Son Dakika

Eurovision Çocuk Şarkı Yarışması Azerbaycan Temsilcisi Azizova: "Kardeş Türkiye'den desteklerini bekliyorum"

10.12.2021 10:51

- Eurovision Çocuk Şarkı Yarışması Azerbaycan Temsilcisi Azizova: "Kardeş Türkiye'den desteklerini bekliyorum" Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek 2021 Eurovision Çocuk Şarkı Yarışmasında Azerbaycan'ı temsil edecek 12 yaşındaki Sona Azizova, "Yurt dışında yaşayan Azerbaycanlılardan ve...

- Eurovision Çocuk Şarkı Yarışması Azerbaycan Temsilcisi Azizova: "Kardeş Türkiye'den desteklerini bekliyorum"

BAKÜ - Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek 2021 Eurovision Çocuk Şarkı Yarışmasında Azerbaycan'ı temsil edecek 12 yaşındaki Sona Azizova, "Yurt dışında yaşayan Azerbaycanlılardan ve kardeş Türkiye'den desteklerini bekliyorum" dedi.

Fransa'nın başkenti Paris'te 19 Aralık'ta düzenlenecek 2021 Eurovision Çocuk Şarkı Yarışması'na geri sayım başladı. Yarışmada Azerbaycan'ı temsil edecek 12 yaşındaki Sona Azizova çok az bir vakit kaldığını belirterek, "Antrenmanları ve vokal dersleri sıklaştırdık. Biraz yoruluyorum ancak sahnedeki performansımın iyi olmasını istiyorum. Diğer yarışmacılarla sosyal medyadan tanışıyorum ancak Paris'te onları daha iyi tanıma şansım olacak" diye konuştu.

"Kardeş Türkiye'den desteklerini bekliyorum"

Seslendirdiği "One of Those Days" adlı şarkıda insanların birbirine olan sevgisinden bahsedildiğini vurgulayan Azizova, "Şarkım insanların birbirine olan sevgisi ve birbirini önemseyen insanlarla ilgili. Yarışmanın katılımcılarının hepsi birbirinden farklı ve onun için aralarında favorim yok. Yarışmadan iyi bir neticeyle döneceğimi ümit ediyorum" dedi. Azizova, "Yurt dışında yaşayan Azerbaycanlılardan ve kardeş Türkiye'den desteklerini bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Azizova, "One of Those Days" adlı şarkısıyla yarışmanın finalinde sahneye çıkacak.

Eurovision Çocuk Şarkı Yarışması Azerbaycan Temsilcisi Azizova: Kardeş Türkiye'den desteklerini bekliyorum
Eurovision Çocuk Şarkı Yarışması Azerbaycan Temsilcisi Azizova: Kardeş Türkiye'den desteklerini bekliyorum
Eurovision Çocuk Şarkı Yarışması Azerbaycan Temsilcisi Azizova: Kardeş Türkiye'den desteklerini bekliyorum
Eurovision Çocuk Şarkı Yarışması Azerbaycan Temsilcisi Azizova: Kardeş Türkiye'den desteklerini bekliyorum

Eurovision, Azerbaycan, Türkiye, Şarkı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eurovision Çocuk Şarkı Yarışması Azerbaycan Temsilcisi Azizova: 'Kardeş Türkiye'den desteklerini bekliyorum' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eurovision Çocuk Şarkı Yarışması Azerbaycan Temsilcisi Azizova: "Kardeş Türkiye'den desteklerini bekliyorum" - Son Dakika
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