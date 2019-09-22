Eurovision, Filistin'e şarkı yarışmasındaki desteği nedeniyle İzlanda'ya para cezası verdi
1 saat önce
Avrupa Yayın Birliği (EBU), İsrail'de düzenlenen 2019 Eurovision Şarkı Yarışması finalinde Filistin bayraklı atkı ile protesto gösterisi yapan İzlanda'ya para cezası verdi.
Avrupa Yayın Birliği (EBU), İsrail'de düzenlenen 2019 Eurovision Şarkı Yarışması finalinde Filistin bayraklı atkı ile protesto gösterisi yapan İzlanda'ya para cezası verdi.
İzlanda'yı "Hatri? mun sigra" şarkısıyla temsil eden Hatari grubunun İsrail'de düzenlenen 64. Eurovision Şarkı Yarışması'na damgasını vuran Filistin bayraklı protestosu İzlanda'ya para cezası getirdi.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 04:00
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