Eurovision: Geçtiğimiz yıl iptal edilen şarkı yarışması bu yıl canlı olarak gerçekleştirilecek

Geçtiğimiz yıl koronavirüs pandemisi sebebiyle iptal edilen Eurovision Şarkı Yarışması bu yıl Hollanda'da canlı olarak gerçekleştirilecek.

Yarışmanın idari sorumlusu Martin Osterdahl, BBC'ye yaptığı açıklamada katılımcıların Hollanda'ya gitmelerinin "gerekli" olduğunu söyledi.

Osterdahl, sanatçıların organizasyonun gerçekleşeceği Rotterdam'a gelmeleri hakkında, "Bu bir tatil gezisi değil; bitirilmesi gereken bir iş" diye konuştu.

41 ülkenin katılımıyla gerçekleşecek yarışmanın 18, 20 ve 22 Mayıs tarihlerinde yapılması planlanıyor.

'Seyirci katılımı için henüz karar verilmedi'

BBC podcast yayınına katılan ve bu yıl yapılan diğer uluslararası organizasyonlarla görüşmelerin sürdüğünü belirten Osterdahl, "Formula 1 yönetimiyle, tenis turnuvaları, golf birlikleriyle irtibat halindeyiz, onların tecrübelerinden faydalanacağız" dedi.

Planlarını Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile de karşılaştırdıklarını söyleyen Osterdahl, seyircilerin katılımı hakkında ise henüz bir karar alınmadığını belirtti:

"Belli bir oranda seyircinin katılımının sağlanmasını umuyoruz. İnsanların izlemesi yayında müthiş bir farklılık yaratıyor.

Delegasyonların normalden daha sınırlı tutulacağını aktaran Osterdahl, sağlık ve güvenlik önlemlerinin ise çok kapsamlı olacağını söyledi.

Sanatçılardan performans kaydı istendi

Avrupa Yayın Birliği (EBU) ile Hollandalı üyeleri NPO, NOS ve AVROTROS arasında da yarışmanın gerçekleştirilmesi için kapsamlı bir protokol yayımlandı.

Etkinliğin Yürütücü Yapımcısı Sietse Bakker da yarışmanın internet sitesine verdiği demeçte protokol hakkında, "Sanatçıların ve basının olabildiğince güvenli bir şekilde çalışabileceği bir ortam yaratacağız" ifadelerini kullandı.

Organizatörler katılım sağlayacak sanatçıların, Hollanda'ya gitmeden önce 5 gün kendilerini karantinaya almalarını ve seyahatlerinden önce de Covid-19 testi yapmalarını öneriyor.

Protokole göre sanatçıların, yarışma akşamları ve provaları haricinde otellerinde konaklamaları gerekecek.

Bakker amaçlarının çok net bir biçimde etkinlik sırasında virüsün bulaşmasını önlemek olduğunu söyledi ve "Birisi pozitif çıkarsa izolasyon protokolümüz devreye girer. Gerektiğinde ek önlemler alırız" dedi.

Bir süre önce katılımcı sanatçılardan, pandemi sebebiyle olası aksaklıklar yüzünden bir sahne performansı kaydetmeleri de istenmişti. Bakker sanatçıların sahneye çıkamamaları durumunda bu kayıtların kullanılacağını aktardı.

Türkiye 2012'den beri katılmıyor

Geçen yıl planladığı gibi bu yıl sahneye İrlanda'dan Lesley Roy ve yarışmanın favorisi olarak gösterilen İzlanda'dan Dadi Freyr de çıkacak.

Her yıl yarışmaya, bir önceki yılın kazanan ülkesi ev sahipliği yapıyor. 2019 yılında yarışmayı Hollanda'yı temsil eden Duncan Laurence kazanmıştı.

2003 yılında Sertab Erener'in "Everyway That I Can" isimli şarkısıyla kazandığı yarışmaya Türkiye, 2012 yılından bu yana katılmıyor.

2011'de Yüksek Sadakat grubunun temsil ettiği Türkiye yarı final aşamasını geçememişti. 2012'de ise Can Bonomo, "Love Me Back" isimli şarkısıyla yedinci olmuştu.

Avrupa ülkelerinin bir kısmında koronavirüs vakaları düşerken, bazı ülkeler de pandemi kapsamında alınan önlemleri gevşetme kararı aldı.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre Hollanda'da, salgının başlamasından bu yana bir milyondan fazla Covid-19 vakası görüldü. Ülkede virüse bağlı olarak 15 bin 775 kişi de hayatını kaybetti.