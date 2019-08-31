Son Dakika Haberleri: Eurovision'un bir sonraki adresi belli oldu: Hollanda'nın Rotterdam şehri
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Eurovision'un bir sonraki adresi belli oldu: Hollanda'nın Rotterdam şehri

3 saat önce

Hollanda bir sonraki Eurovision Şarkı Yarışması'nın hangi şehrinde yapılacağını açıkladı. İsrail'de düzenlenen son Eurovision'un galibi ülke, 2020 yılında bu organizasyonu Rotterdam'da düzenleyeceğini ilan etti. Eurovision 16 Mayıs 2020'de Rotterdam'ın Ahoy stadyumunda düzenlenecek.

Eurovision'un bir sonraki adresi belli oldu: Hollanda'nın Rotterdam şehri, System.String[]

Hollanda bir sonraki Eurovision Şarkı Yarışması'nın hangi şehrinde yapılacağını açıkladı. İsrail'de düzenlenen son Eurovision'un galibi ülke, 2020 yılında bu organizasyonu Rotterdam'da düzenleyeceğini ilan etti. Eurovision 16 Mayıs 2020'de Rotterdam'ın Ahoy stadyumunda düzenlenecek.


Avrupa Birliği'nin kuruluş anlaşmasının imzalandığı Hollanda'nın Maastricht şehri Eurovision'a ev sahipliği yapma yarışında finale kalan diğer adaydı.

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Hollanda, İsrail, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 12:08 
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