EÜTF Hastanesinde "4. Düzey Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi" hizmete açıldı - Son Dakika

EÜTF Hastanesinde "4. Düzey Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi" hizmete açıldı

12.04.2021 09:46
EÜTF Hastanesinde

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi 4. Düzey Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılışta konuşan Rektör Budak, "Bugün açılışını yaptığımız ünitemizde 18 gelişmiş kuvöz, 15 yoğun bakım monitörü, 15 solunum cihazı bulunuyor. Yenidoğan bebeklerimize en ileri düzeyde yoğun bakım hizmeti, tıbbi bakım ve tedavi sunacağız. Yenilenen ünitemizin ülkemizde bir referans merkezi haline geleceğine inanıyorum" dedi.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (EÜTF) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde, "4. Düzey Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi" açılışı ve EÜTF Neonatoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nilgün Kültürsay'ın emeklilik töreni gerçekleştirildi. Açılışa, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, EÜTF Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Sezgin Ulukaya, hastane yönetimi ve akademisyenler katıldı.

"Yenidoğan bebeklerimize ileri düzeyde yoğun bakım hizmeti sunacağız"

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Bugün, hem 4'üncü Düzey Yenidoğan Bakım Ünitemizin açılışını gerçekleştiriyoruz, hem de bu birime yaşamı boyunca bütün emeğini ve sevgisini vermiş Nilgün Hocamızı emekliliğe uğurluyoruz. Günümüzde sağlık sektörü hızlı bir büyüme ve gelişme sürecinden geçiyor. Bilimin yön verdiği öncü çalışma ve buluşlar sayesinde sağlık hizmetlerinin niteliği ve ulaşılabilirliği her geçen gün artıyor. Bilimin ışığında gelişen koşullar ölçüsünde, Tıp Fakültesi Hastanemizin bütün sağlık hizmeti veren kliniklerinde çağın gereklerine uygun modernizasyonu sağlıyoruz. Üst yönetim olarak, hastanemizde görev yapan hocalarımızın taleplerini daima önemsiyoruz. Bugün açılışını yaptığımız ünitemizde 18 gelişmiş kuvöz, 15 yoğun bakım monitörü, 15 solunum cihazı bulunuyor. Yenidoğan bebeklerimize en ileri düzeyde yoğun bakım hizmeti, tıbbi bakım ve tedavi sunacağız. Yenilenen ünitemizin Ülkemizde bir referans merkezi haline geleceğine inanıyorum. Tesisimizin üniversitemiz, hastanemiz, ilimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Bugün, emeklilik törenini gerçekleştirdiğimiz Nilgün Hocamıza da güzel ve sağlıklı bir emeklilik yaşamı diliyorum. Hocamıza emeklilik hayatı boyunca da her zaman kapımız açık olacak" dedi.

" Türkiye'ye örnek olacak kalitede bir ünite açıyoruz"

Emeklilik yaşamına adım atan Prof. Dr. Nilgün Kültürsay ,"Bu ünitemiz; rektörlüğümüzün, başhekimliğimizin ve bağışçılarımızın desteği ile yıllar süren bir emek sonucu açılıyor. Türkiye'ye örnek olacak kalitede bir ünite açıyoruz.Ben de bu ünite sayesinde emeklerimin karşılığını almış olmanın hissi ile emekli olacağım. Pandemi nedeniyle bir arada bulunamadığımız dostlarıma, öğrencilerime ve EÜ Tıp Fakültesi ailesine çok teşekkür ediyorum.Bu üniversite çatısında çok keyifle çalıştım. Bütün öğrencilerimle, pediatri uzmanlarımla ve yan dal uzmanlarımla gurur duyuyorum. Hepsi çok değerli yerlere geldiler. Benden sonra bu bayrağı alarak çok daha ileriye götüreceklerine inanıyorum" diye konuştu.

Prof. Dr. Kültürsay emekliliğe uğurlandı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mete Akisu ise Prof. Dr. Kültürsay'ın meslek yaşamına ve mesleğe katkılarına ilişkin bir sunum yaptı.Prof. Dr. Akisu, "Neonatoloji ailesi olarak Nilgün Hocamızın başlattığı bu yolculukta onun önderliğinde hızla büyüyüp gelişiyoruz, daha da büyük bir aile olarak kendimizi göstereceğiz. Nilgün hocamızdan bayrağı Neonatoloji ailesi olarak devralıyoruz. O'nun yaptığı tüm atılımları güçlendirerek ve daha da büyüterek devam edeceğiz. Kendisi bizden hiçbir zaman ayrılmayacak hem tecrübesi, hem bilgisi hem de bilimsel yolculuğu ile bize her zaman ışık tutacaktır. Hocamıza çok mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir emeklilik yaşamı diliyorum" dedi.

EÜTF Hastanesinde 4. Düzey Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi hizmete açıldı

Çocuk Sağlığı, Tıp Fakültesi, Yoğun Bakım, Yenidoğan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel EÜTF Hastanesinde '4. Düzey Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi' hizmete açıldı - Son Dakika


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