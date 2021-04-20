EÜTF Hastanesinden faaliyet raporu - Son Dakika

İzmir depremi ve Covid-19 süreçlerinde Ege Üniversitesinin önemli bir görev üstlendiğini dile getiren Rektör Budak, "Üstün gayretleriyle önemli çalışmalara imza atan hocalarımız ve sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Toplantıda sağlık hizmetleri sunumundaki kalitemizi daha da artırmak için neler yapabileceğimizi değerlendirdik" dedi.

Ege Üniversitesi Rektörlüğü Senato Salonunda düzenlenen toplantıya EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, EÜTF Dekanı Prof. Dr. Cemil Gürgün, EÜTF Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Sezgin Ulukaya, Tıp Fakültesi ve Başhekimlik yönetimi ile anabilim dalı başkanları katıldı. Ayrıca toplantı, online olarak da yayınladı. Başhekim Prof. Dr. Ulukaya, hastanenin İzmir depremi ve Covid -19 sürecinde verdiği hizmetlere değinirken son 6 ayda yürütülen faaliyetlere ilişkin detaylı bir sunum yaptı. Mali durum, klinik araştırmalar, sağlık turizmi, yapısal düzenlemeler ve geliştirilen projelerle ilgili bilgilendirme yapan Prof. Dr. Ulukaya, desteklerinden dolayı Rektör Budak'a teşekkür etti.

"HİZMET KALİTEMİZİ DAHA DA ARTIRMAK İSTİYORUZ"

Ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda, etkin, verimli, hasta ve çalışan odaklı sağlık hizmeti sunumu için çaba sarf ettiklerini vurgulayan Rektör Budak, devletin bu çalışmaları desteklemek üzere, EÜTF Hastanesine gerek personel gerek mali açıdan önemli katkılar sunduğunu hatırlattı. Tüm çalışmaların amacının daha kaliteli bir sağlık hizmeti sunabilmek olduğunu söyleyen Rektör Budak, "Donanımlı akademik kadromuz, güçlü alt yapımız ve özverili sağlık çalışanlarımız sayesinde, deprem ve Covid-19 gibi olağanüstü süreçlerde ciddi bir sorunla karşılaşmadan faaliyetlerimizi sürdürdük" dedi.

"DEVLETİMİZ CİDDİ DESTEKLER SUNUYOR"

EÜTF Hastanesinin yerinde yenilenmesi için başlattığı çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü dile getiren Rektör Budak, "Son 3 yılda, 989 sağlık personelini hastanemize kazandırdık ve 850 milyon TL'lik borcun ödemesi tamamlandı. Devletimiz bu anlamda çok ciddi desteklerde bulundu. Şu an en önemli gündem maddelerimizden biri hastanemizin yerinde yenilenmesi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, son Başbakanımız Binali Yıldırım ve İzmir milletvekillerimiz bu konuyu yakından takip ediyor ve desteklerini veriyor. Hastanemizin etüt proje ihale süreci tamamlandı. Ortak akılla hazırlanacak projenin ardından yapım için de ihale süreci başlayacak" diye konuştu.

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