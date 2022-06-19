Alınan bilgilere göre, 5 Mayıs'ta Bismil ilçesi Sanayi Mahallesi 428. sokakta bir eve giren hırsız para ve ziynet eşyalarını çalarken kameralara yakalandı. Erdem K.'ye ait eve ailenin damda uyumasını fırsat bilerek dış kapı üzerine çıkıp giren hırsız, evde bulunan bir miktar para ve ziynet eşyalarını çalarak kayıplara karıştı. Hırsızın eve giriş çıkış anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bir miktar para ve ziynet eşyası çalan hırsız 2'nci kattan böyle atlayıp kaçtı

Büfeden 125 bin lira çalan hırsız güvenlik kamerasına bağlı olan cihazı da çaldı

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

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