Ev, ahır ve içinde 5 ton buğday bulunan ambar kül oldu
1 saat önce
Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Kavaloluğu köyünde çıkan yangında ev, ahır ve içinde 5 ton buğday bulunan ambar tamamen yanarak kül oldu.
Amasya Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 10:48 Kaynak: İHA
'nın Taşova
ilçesine bağlı Kavaloluğu köyünde çıkan yangında ev, ahır ve içinde 5 ton buğday bulunan ambar tamamen yanarak kül oldu.
Edinilen bilgiye göre, Kadılar
mezrasında Durmuş Tuna (83) ve oğlu Aslan Tuna
'nın birlikte yaşadığı evde henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Yangında can kaybı yaşanmazken, ev ahır ve ambar tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. - AMASYA
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