Ev aldıktan sonra depreme yakalandılar, evleri hasar alan çift için duygulandıran destek - Son Dakika

İzmir'de yaşayan 11 aylık evli Gülistan ve Suat Köroğlu çifti, 3 ay önce kredi çekerek ev aldı ve ardından taşınmasından günlerde sonra büyük depreme yakalanarak evleri ağır hasar aldı. Eve tekrar giremeyen ve eşyaları da evde kalan çift, kentte başlatılan "Bir Kira Bir Yuva" kampanyası ile bir eve yerleştirildi. Anneannesinin evini depremzedelere açan Pınar Özbek, "Sadece anılarımızı yaşatacağımıza başka birileri burada yeni anılar oluştursun istedik" derken, depremzede Gülistan Köroğlu "Eve pazar günü taşındık, cuma günü deprem oldu. Eşyalarımız da orada kaldı" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin depremden etkilenen İzmirliler ve onlara destek olmak isteyenleri bir araya getirdiği "Bir Kira Bir Yuva" kampanyası sürüyor. Kampanya kapsamında kira desteği tutarı 36 milyona yaklaşırken, depremzedelere kapılarını açmak için bildirilen daire sayısı da 204'e ulaştı. Depremzede Gülistan ve Suat Köroğlu, büyükşehir belediyesinin aracılığıyla Pınar Özbek'in Alsancak'taki evine bir yıllık süre için yerleşti.

Gönüllü ailenin evinin depreme dayanıklı olup olmadığını önceden kontrol eden büyükşehir ekipleri, evin tapusunu ve depremzedenin hasar raporunu da değerlendirdi. Büyükşehir ekipleri, hazırlanan taahhütnameyi iki tarafa da imzalatarak hayırlı olmasını diledi.

"Yeni anılar oluştursun"

Mayıs ayında anneannesini kaybettiklerini ve onun anılarını yaşatmak adına ondan kalan Alsancak'taki evi kiraya vermediklerini söyleyen Pınar Özbek, "Deprem olduğunda Bodrum'daydık. Haberlerde görünce deprem mağdurlarına nasıl bir katkımız olabilir diye düşündük. Anneannemden kalan bu evi bir depremzedeye açmak istedik. Sadece anılarımızı yaşatacağımıza başka birileri yeni anılar oluştursun diye düşündük. İzmir Büyükşehir Belediyesinin 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyasına başvurarak depremzede aileyle buluştuk" dedi.

"Eve pazar günü taşındık, cuma günü deprem oldu"

Bayraklı Mansuroğlu Mahallesi'ndeki evinin depremde ağır hasar aldığını ve acil yıkılacaklar listesine alındığını söyleyen Gülistan ve Suat Köroğlu ise gönüllü aile ve İzmir Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. 11 aylık evli olduklarını ve yaklaşık üç ay önce kredi çekerek ev aldıklarını söyleyen Gülistan Köroğlu "Eve pazar günü taşındık, cuma günü deprem oldu. Eşyalarımız da orada kaldı. Her şeyimizi eve yatırdığımız için kenarda köşede hiçbir şeyimiz yoktu. İnternet üzerinden Büyükşehir Belediyesine başvurduk. Moralimiz çok bozuktu, ne yapacağımızı düşünüyorduk. Büyükşehirden geri dönüş olunca çok mutlu olduk. Üzerimizde maddi ve manevi o kadar ağır bir yük vardı ki bu sıcak yuva yaraya en güzel merhem oldu" dedi.

İnsanlara bu zor günlerde sıcak bir yuva vermenin, aileyi bir arada tutmanın önemine değinen Gülistan Köroğlu "Belediye de burada çok önemli bir rol üstleniyor. Böyle bir platform oluşturulmasaydı burada olmayacaktık. Burada yaşayan insanların anısına saygımız çok büyük. Evlerine gözümüz gibi bakacağız" şeklinde konuştu.

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, "Bir Kira Bir Yuva kampanyasından ağır hasarlı evler için 5 aylık kira desteği olarak 10'ar bin lirayı hesaplarına aktarıyoruz. Şu ana kadar taahhüt edilen rakam 35 milyon 579 bin liraya ulaştı. Bu rakam evi ağır hasarlı 3 bin 559 yurttaşımızın 5 aylık kirasını karşılıyor" dedi. - İZMİR