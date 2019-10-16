Son Dakika Haberleri: Ev alev alev yandı
Son Dakika Güncel Ev alev alev yandı

Ev alev alev yandı

1 saat önce

DÜZCE'de, tek katlı ev, çatısında başlayan yangında kullanılamaz hale geldi.

Ev alev alev yandı, System.String[]

DÜZCE'de, tek katlı ev, çatısında başlayan yangında kullanılamaz hale geldi.

Düzce İhsaniye köyünde Fevzi Gül'e ait tek katlı evin çatısında sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çatıdaki alevleri gören komşuların haber verdiği aile, can havliyle dışarı koştu. Aile ve köy halkı alevlere müdahele etmek istedi ancak yangın büyüdü. İhbarla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında ev kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


Fevzi Gül, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:52 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti Meclis Toplantısı'na Gündoğdu Marşı damga vurdu
Volkswagen'in Türkiye yatırımını askıya almasıyla Bulgaristan'ın ardından bir hamle de Romanya'dan geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a ağır sözler: Ruanda'da yüzbinlerce insanı katleden siz değil misiniz? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristler güvenli bölgeden çıksın, harekat sona erer

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 14:36:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ev alev alev yandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]