Son Dakika Haberleri: Ev Alev Alev Yandı; Aile Yakınlarının Yanına Yerleşti

Ev Alev Alev Yandı; Aile Yakınlarının Yanına Yerleşti

44 dakika önce

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi Onbaşılar köyünde 7 kişilik ailenin evi yangında kullanılamaz hale geldi.

Ev Alev Alev Yandı; Aile Yakınlarının Yanına Yerleşti, System.String[]
HAKKARİ'nin  Yüksekova ilçesi Onbaşılar köyünde 7 kişilik ailenin evi yangında kullanılamaz hale geldi.  

İlçe merkezi yakınındaki Onbaşılar köyü Çamdalı mezrasında yaşayan ve çiftçilik yaparak geçimini sağlayan İskender Tekin'e ait 2 katlı evde dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangının ardından komşular hemen yardıma koştu. İlk etapta çevredeki kar kütleleri ve su kovalardıyla müdahale edilen yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Ancak ev ve içindeki eşyalar tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. 5 çocukları ile evsiz kalan Tekin çifti, yakınlarını yanına yerleşti. Aile kendilerine yardım edilmesini istedi. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

- Hakkari

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:12 Kaynak: DHA

İskender, Yüksekova, Hakkari, Güncel
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