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Ev alevlere teslim oldu, yangına müdahale eden itfaiye eri yaralandı

50 dakika önce

Ev alevlere teslim oldu, yangına müdahale eden itfaiye eri yaralandıSAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan bir evde çıkan yangında, yangına müdahale eden itfaiye erlerinden biri yaralandı.

İtfaiye, Akyazı, 3. Sayfa
Ev alevlere teslim oldu, yangına müdahale eden itfaiye eri yaralandı
SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan bir evde çıkan yangında, yangına müdahale eden itfaiye erlerinden biri yaralandı.
Yangın, Akyazı ilçesi Dokurcun Mahallesindeki iki katlı bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenmeyen bir sebepten dolayı evde yangın çıktı. Çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerine ve sağlık ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Yangına müdahale eden itfaiye erlerinden birisi müdahale sırasında elini keserek yaralandı. Yaralanan itfaiye eri olay bölgesine gönderilen sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın da kullanılmaz hale gelen ev ile ilgili inceleme başlatıldı.
Ev alevlere teslim oldu, yangına müdahale eden itfaiye eri yaralandı
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 01:12 Kaynak: İHA
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