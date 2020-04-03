Ev alışverişi online'a kaydı - Son Dakika
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Ev alışverişi online'a kaydı

6 saat önce

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü 11 Mart'tan bu yana online market alışverişinde talep patlaması oldu.

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Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü 11 Mart'tan bu yana online market alışverişinde talep patlaması oldu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar, yiyecek, içecek ve temizlik malzemeleri gibi ev alışverişini çoğunlukla online platformlardan yapmaya başladı.

AA muhabirinin sorularını cevaplayan Migros Büyük Mağazacılık Toptan ve E-Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Bartın, "Son 20 günde evlere teslim ettiğimiz sipariş sayısı 3 katına çıktı." bilgisini verdi.

Oluşan talebi karşılamak adına 11 Mart'tan sonra hızla aksiyon alarak Migros Hemen hizmeti verdikleri mağaza sayısını yüzde 50 artırdıklarını anlatan Bartın, "Geçtiğimiz hafta alışverişte teması minimuma indiren, Mağazadan Teslim seçeneğini hayata geçirdik. Müşterilerimiz Migros Sanal Market web sitesi ya da uygulamasından yaptıkları alışverişin ödemesini online olarak yapıyor ve istediği saat aralığında, seçtiği mağazadan ürünlerini teslim alıyor. Sipariş teslim edilene kadar paketli ürünler özel hijyenik kasalarda, soğuk ürünler ise 0-4 derece arasında muhafaza ediliyor." diye konuştu.

"Büyük şehirlerde yüksek talep yaşanıyor"

Bartın, Migros'un 45 bin kişilik çalışan ordusunun bir kısmının Migros Sanal Market'e tahsis edildiğini belirterek, "Son dönemde yaşanan talep artışı doğrultusunda bin kişiyi mağazalarımızda, bin 200 kişiyi de Migros Sanal Market operasyonlarımızda görev almak üzere ekibimize kattık. Önümüzdeki günlerde bin yeni işe alımla ek istihdamımız 1 ayda 3 bin 200'e ulaşacak. Migros'un Sanal Market Ailesi'ne katılmak isteyenler basvuru.migros.com.tr adresinden başvurularını iletebilecek. Ağırlıklı olarak büyük şehirlerde yüksek talep yaşanıyor." diye konuştu.

"65 yaş üstü müşterilerimizin sayısı yaklaşık 3 kat arttı"

Bartın, salgın öncesi Migros Sanal Market kullanan müşterilerin yüzde 44'ünün 35 yaşın üzerinde olduğunu ifade ederek, bu oranın son 20 günde yüzde 57'ye yükseldiğini söyledi.

Bartın şu bilgileri verdi:

" 21 Mart'ta yayınlanan genelgeyle 65 yaş ve üstü için uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağı sonrasında öğleden önceki 09: 15 – 12: 15 teslimat dilimini, siparişlerini daha hızlı ulaştırabilmek amacıyla bu müşterilerimizin siparişlerine ayırdık. Bu süreçte, Migros Sanal Market'ten alışveriş yapan 65 yaş üstü müşterilerimizin sayısı yaklaşık 3 kat arttı.

Migros Sanal Market'te minimum sipariş tutarı 60 TL ile verilebiliyor. Hizmet bedelimiz 150 TL'ye kadarki siparişlerde 5,90 TL, 250 TL'ye kadarki siparişlerde 3,90 TL'ye iniyor, 250 TL ve üzeri siparişler ise ücretsiz teslim ediliyor. Bu dönemde, 60 yaş ve üzeri müşterilerimizden teslimat ücreti almıyoruz."

Kapıda ödeme seçeneği devre dışı

Mustafa Bartın, bu zorlu süreçte teması minimuma indirmek için kapıda ödeme seçeneğini devre dışı bıraktıklarını belirterek, her siparişte 1,5 metrelik sosyal mesafenin korunmasına özen gösterildiğini söyledi. Bartın, "Temassız teslimat seçeneğimizi işaretleyen müşterilerimizin poşetlerini kapıya asıyor veya paspasın üstüne bırakıyoruz." bilgilerini verdi.

"Büyümemize paralel işe alımlarımız devam ediyor"

Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek ise Türkiye'deki ilk koronavirüs vaka teşhisinden bu yana hem sipariş sayılarının hem de sepet tutarlarının yükseldiğini belirterek, "Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart'tan bu yana aplikasyonumuzun indirilme oranı yüzde 60 arttı. Sepet tutarımız yüzde 50, iş hacmimiz ise yüzde 65 artış gösterdi." bilgilerini verdi.

Şu anda İstanbul başta olmak üzere, Ankara, Bursa, İzmir ve Kocaeli'nde faaliyet gösterdiklerini anlatan Tütek, 126 tanesi İstanbul'da olmak üzere toplamda 165 depolarının bulunduğunu kaydetti.

Genel merkezde 700'e yakın olmak üzere toplamda 4 bin 500'ün üzerinde ekip arkadaşlarının bulunduğunu aktaran Tütek, "Getir istihdam bakımından çok hızlı büyüyebilen bir yapıya sahip. Özellikle içinde bulunduğumuz dönemde büyümemize paralel işe alımlarımız devam ediyor." diye konuştu.

"Bir hafta öncesine göre 22 katı makarna talebi gördük"

Tütek, ağırlıklı olarak 18-45 yaş arasında, her türlü gelir seviyesinden kullanıcıları bulunduğunu belirterek, devletin koronavirüs nedeniyle aldığı tedbirler çerçevesinde, 65 yaş ve üstü vatandaşlara bir takım ayrıcalıklar sağladıklarını söyledi.

Akıllı telefon kullanmayan ya da interneti olmayan yaşlılar için ise çocukları veya yakınlarının adreslerini uygulamalarına ekleyerek onlar için alışveriş yapabildiğini anlatan Tütek, şöyle konuştu:

"Bizde daha çok çikolata, dondurma, cips gibi atıştırmalık, keyfe keder ürünler tüketilirdi. Vaka teşhisine ilişkin ilk açıklamadan bu yana temel ihtiyaç maddeleri siparişinde büyük bir artış yaşadık. İlk üç günde, bir hafta öncesine göre 22 katı makarna talebi gördük.

Tüketici Getir'i normal market alışverişi olarak konumlandırdı. Biz de oradaki talebe karşılık vermek için hızlıca adapte olduk. Ürün çeşitliliğimizi ona göre ayarladık. Halen temel gıda ürünlerine yüksek talep devam ediyor. Ama ilk üç gün geçtikten sonra biraz daha normalleşti diyebiliriz.

Bu arada 11 Mart'tan bu yana ürün yelpazemizde bulunan ekmek çeşitlerinde yüzde 45'e yakın sipariş artışı yaşandı."

"Alışveriş alışkanlıkları normale döndü"

istegelsin Üst Yöneticisi (CEO) Sedat Yıldırım da, "Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart'tan bu yana platformumuzdaki siparişler yüzde 80'in üzerinde artış gösterdi." bilgisini verdi.

Koronavirüsün Türkiye'de de görülmesiyle kullanıcıların alışveriş davranışlarının daha çok temel ihtiyaçlar üzerine odaklandığını aktaran Yıldırım, "Temizlik ve hijyen malzemeleri, bakliyat o dönem çok satılanlar arasındayken evde kalma süresi uzayınca alışveriş alışkanlıkları da normale döndü. Son zamanlarda en çok taze meyve sebze, özellikle de C vitamini bakımından zengin olan portakal, greyfurt, limon gibi ürünler sipariş ediliyor." bilgilerini verdi.

Sipariş destek hattı oluşturuldu

Yıldırım, 2019 Ocak ayında kullanıcılarına hizmet vermeye başlayan istegelsin'in, uçtan uca bir süpermarket olarak faaliyet gösterdiğini belirterek, şu an 1,5 milyondan fazla indirmeyle 700 binden fazla aktif kullanıcıya ulaştıklarını söyledi.

Sekiz dağıtım merkezi ile İstanbul, Kocaeli ve Ankara'da hizmet verdiklerini aktaran Yıldırım, "Meyve ve sebzenin en tazesinden güvenilir ete, atıştırmalıklardan temizlik ürünlerine, kozmetikten anne çocuk malzemelerine kadar 7 binden fazla ürünün yer aldığı yeni nesil süpermarket istegelsin, alışverişin hijyenik, zaman kaybetmeden ve kolayca yapılmasını sağlıyor." bilgilerini verdi.

Kullanıcılarının yüzde 53'ünü erkeklerin, yüzde 47'sini de kadınların oluşturduğunu anlatan Yıldırım, kullanıcıların ağırlıkla 25-45 yaş grubunda olduğunu kaydetti.

11 Mart sonrası artan taleplere yetişebilmek için 100 kişiyi daha işe aldıklarını aktaran Yıldırım, istegelsin olarak risk grubundaki kullanıcılara sipariş verme konusunda destek olmak amacıyla sipariş destek hattı oluşturduklarını söyledi.

Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 11:06 Kaynak: AA

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