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Ev alma hayali ile çıktığı yolda otomobilinden de oldu - Son Dakika

Ev alma hayali ile çıktığı yolda otomobilinden de oldu

10.09.2021 11:42
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Antalya'da turizmci bir kişi, hayalini kurduğu ev için aracını internet ve sosyal medya üzerinde satılığa çıkardı.

Antalya'da turizmci bir kişi, hayalini kurduğu ev için aracını internet ve sosyal medya üzerinde satılığa çıkardı. Genç adam bir süre sonra sosyal medya üzerinden kendisine ulaşan kişiler ile pazarlık yaparak satış konusunda anlaşıp, notere gitti. Burada aracın devri öncesinde hesabına EFT yapılan parayı gören şahıs, satış işleminden sonra hesapta paranın olmadığının farkına vardı. Şahısların günlerce oyaladığı genç adam, dolandırıldığını anlayarak savcılığa suç duyurusunda bulundu. Aracın ise 3 gün içerisinde önce galeriye daha sonra bir şahsa satıldığı ve plakasının değiştirildiği öğrenildi.

Olay, Muratpaşa İlçesi Çağlayan Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, turizmci Önder Karademir (35), hayal ettiği evi almak için 2011 model Opel İnsignia marka aracını facebook hesabı ve internet üzerinden satılığa çıkardı. Bir süre sonra Hakan Y. ve arkadaşı aracı almak istediklerini belirterek Önder Karademir ile buluştu. İki şahıs bir işletmede bir süre oturduktan sonra aracı patronlarının alacağını ve Kemer'den araca bakmak üzere yola çıktığını belirtti. Karademir, bir süre sonra adrese gelen Burak isminde şahıs ile 133 bin TL karşılığında anlaşarak, şahıslardan 20 bin TL elden aldı. Kalan 113 bin TL ise banka hesabına havale için anlaştı. Bunun üzerine şahıslar ile birlikte notere giden Karademir, burada hesabına bakarak 113 bin TL'nin geldiğini görünce, aracının satış işlemini onayladı. Karademir satış işleminden sonra şahıslardan birinden rica ederek kendisini otele bırakmasını istedi.

HESABINA PARANIN GELMEDİĞİNİ GÖRÜNCE DOLANDIRILDIĞINI ANLADI

Şahısla otele doğru giderken hesabına girerek ödenen ücreti bir kez daha kontrol etmek isteyen Karademir, hesabında para olmadığını gördü. Durumu yanında bulunan şahsa aktaran genç adam, karşı taraftan 'para havuza geri düşmüş. Kısa süre içerisinde tekrar hesabında olacak' yanıtını aldı. Daha sonra ise 113 bin TL tutarında bir çek yazarak teslim etti. Bunun üzerine genç adam otelindeki işine döndü. 2 gün boyunca hesabına giren adam paranın gelmediğini görünce dolandırıldığını anladı. Şahısların imzaladığı çekin ise sahte olduğu öğrenildi. Aracı sattığı kişileri defalarca arasa da bir yanıt alamadı. Karademir, polis merkezine giderek şahıslar hakkında suç duyurusunda bulundu. Yapılan incelemede aracın bir gün sonra bir oto galeriye daha sonra ise Ankara Altındağ'da Burak K. isminde bir gence satıldığını gördü. Aracın 07 AJH 758 olan plakasının ise değiştirildiği öğrenildi. Öte yandan Karademir'in şahıslar ile buluştukları restorandan çıkarken ve notere gidiş anları bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

"EV ALMAK HAYALİMİZ VARDI"

Yaşadıkları karşısında adeta hayatının şokunu yaşayan Önder Karademir, "Ev akmak istediğimiz için 2011 model aracımızı satmak istedik. İnternet üzerinden ve sosyal medya üzerinden satışa çıkardık. İkinci gün bizimle bir şahıs iletişime geçti. Aracı görmek istediler. Şahıslar ile buluştuk. Araca bakarak beğendiler. Arabayı kendilerinin değil patronlarının alacağını söylediler. Benim yanımda Burak isminde patronlarını aradılar. Patronları lüks bir araç ile geldi. Hiç şüphelenilecek bir durumu yoktu. Aracı o da beğendi. Pazarlık yaptık. 135 demiştim. 133 bin TL'ye anlaştık. Ardından notere geçtik. Noterde bana '20 bin lirayı elden vereyim diğerini havale edeyim' dedi. Anlaştık. 20 bin lirayı elden aldım. 113 bin lirayı havale yaptılar. Ben hesabıma girdim para normal yatmıştı. Satışı yaptık. Şahıslardan birisinden beni otele bırakmasını istedim" dedi.

"30 DAKİKADA BİR ARAYARAK GÜVEN VERDİ"

Şahıs ile otele giderken hesabına tekrar baktığında parayı göremediğini belirten Karademir, "Durumu yanımda bulunan şahsa ilettim. O da birisini aradı. Sonra paranın havuza alındığını söyledi. Para düşmedi. Bana gitmemi söyledi. Ben de otele gittim. Beni otele bırakan adam sürekli tedirgindi. Midesinin ağrıdığını söyledi. Birgün sonra patron dedikleri şahıs yine beni aradı. Halletmeye çalıştığını söyledi. 30 dakikada bir arayarak güven verdi. Araya cumartesi-pazar girdi. Pazartesi oldu, telefonlara bir daha çıkmadılar. Geri dönmeyince ben dolandırıldığımı anladım. Polise giderek şikayetçi oldum. Dün savcılık tarafından arabaya şerh konuldu. Arabayı önce galeriye sonra da galeri Ankara'da birisine satmış. Antalya Emniyeti şahısları yakalamak için çalışma başlattı" diye konuştu.

(Ertuğrul Gün - Akif Yılmaz/İHA)

Ev alma hayali ile çıktığı yolda otomobilinden de oldu

Türk Lirası, İnternet, Antalya, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ev alma hayali ile çıktığı yolda otomobilinden de oldu - Son Dakika


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