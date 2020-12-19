Ev alma hayaliyle gittiği Arnavutluk'ta tutuklandı, ailesi yardım bekliyor - Son Dakika

Ev alma hayaliyle gittiği Arnavutluk'ta tutuklandı, ailesi yardım bekliyor

19.12.2020 13:11
Ev alma hayaliyle gittiği Arnavutluk'ta tutuklandı, ailesi yardım bekliyor, System.String[]

HATAY'ın İskenderun ilçesinden ev alma hayaliyle çalışmak için Arnavutluk'a giden mermer ustası Halil İbrahim Zeytun, polislere yumruk attığı iddiasıyla gözaltına alınıp, tutuklandı.

HATAY'ın İskenderun ilçesinden ev alma hayaliyle çalışmak için Arnavutluk'a giden mermer ustası Halil İbrahim Zeytun, polislere yumruk attığı iddiasıyla gözaltına alınıp, tutuklandı. Zeytun'un eşi Meryem Zeytun, 3 çocuğuyla yalnız kaldıklarını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım beklediklerini söyledi.

İlçeye bağlı Akçay Mahallesi'nde yaşayan Halil İbrahim Zeytun, mermer ustası olarak Arnavutluk'a gitmek için çalıştığı atölyeden ayrıldı. Ailesine bir ev alma hayaliyle, arkadaşı Ahmet Cengiz ile birlikte mayıs ayında Arnavutluk'un Tiran kentine giden Zeytun, çalıştıkları şirketin kaçak olduğu iddiasıyla sınır dışı edildi. Şirket yönetimiyle görüşen Zeytun'a bir hafta İstanbul'da kalması, daha sonra turist gibi Tiran'a tekrar gitmesi söylendi. Zeytun da arkadaşıyla birlikte yeniden Tiran'a gitti. Burada yapışan pasaport kontrolünden sonra polislerle tartışma yaşadığı öne sürülen Zeytun, bir memura yumruk attığı iddiasıyla gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece 4 yıl hapis cezasına çarptırılan Zeytun'un ailesi, devlet yetkililerinden yardım beklediğini söyledi.

Eşinin tutuklanmasının ardından çocuklarıyla birlikte perişan olduklarını söyleyen Meryem Zeytun, "Havalimanında yaşanan arbedenin görüntüleri elimizde var. Eşim, polislere vurmuyor. Eğer böyle bir durum varsa, hak ettiği cezayı Türkiye'de fazlasıyla çeksin. Çaresiz ve yalnız kaldık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan, bakanlarımızdan bize el uzatmasını istiyorum. Lütfen bize yardım edin" diye konuştu.

Tiran'da 7 aydır tutuklu olan Halil İbrahim Zeytun'un 9 yaşındaki kızı Saadet Zeytun ise babasını çok özlediğini ve ona kavuşmayı istediğini belirtti.


Ev alma hayaliyle gittiği Arnavutluk'ta tutuklandı, ailesi yardım bekliyor
Ev alma hayaliyle gittiği Arnavutluk'ta tutuklandı, ailesi yardım bekliyor
Ev alma hayaliyle gittiği Arnavutluk'ta tutuklandı, ailesi yardım bekliyor
Ev alma hayaliyle gittiği Arnavutluk'ta tutuklandı, ailesi yardım bekliyor
Ev alma hayaliyle gittiği Arnavutluk'ta tutuklandı, ailesi yardım bekliyor

İskenderun, Arnavutluk, Meryem, Tiran, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ev alma hayaliyle gittiği Arnavutluk'ta tutuklandı, ailesi yardım bekliyor - Son Dakika


Son Dakika

Coşkun Sabah'tan gündem olacak sözler: Adamların kızımın fotoğrafıyla tuvalete girmesine müsaade etmem Songül Karlı'nın dolandırıcılık iddiasında içlerinde eski eşinin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı 8 kişi hayatını kaybetmişti! Gaziantep'te koronavirüs yoğun bakım servisindeki patlama sonrası ilk görüntüler Ulucanlar Cezaevi'nin 135 yıllık çeşmesinden 'zula' çıktı TCMB reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarını yükseltti Değişimi çok masraflıydı! Şehir tabelalarında artık nüfus ve rakım yer almayacak En pahalı taksi yolculuğu! Kısıtlamayı hiçe sayan kadın tavırlarıyla çileden çıkardı Pandemide ev yapımı ve ambalajlı ürüne talep arttı
YouTube'un en çok kazananı değişmedi: 9 yaşındaki Ryan bir yılda 225 milyon TL kazandı YouTube'un en çok kazananı değişmedi: 9 yaşındaki Ryan bir yılda 225 milyon TL kazandı         
12:44
Otomotiv firmaları yıl sonu kampanyalarını açıkladı: İşte 200 bin TL'nin altındaki sıfır araçlar Otomotiv firmaları yıl sonu kampanyalarını açıkladı: İşte 200 bin TL'nin altındaki sıfır araçlar         
11:28
Ele geçirilen uyuşturucu paketleriyle Ele geçirilen uyuşturucu paketleriyle "ohh ohh" yazan polisler, Bakan Soylu'nun tarihi konuşmasına gönderme yaptı         
11:05
Trump'ın Twitter hesabına 5. denemesinde erişim sağlayan hacker, dikkat çeken şifreyi paylaştı Trump'ın Twitter hesabına 5. denemesinde erişim sağlayan hacker, dikkat çeken şifreyi paylaştı         
10:43
Karı-kocanın korona tartışması karakolda bitti! Karı-kocanın korona tartışması karakolda bitti! "Sen de pozitif olacaksın" deyip yüzüne tükürmüş         
09:46
Amasyalı köylüler, devlet desteğiyle kurdukları besi çiftliğinde 6 yıldır üretim hayalini gerçekleştiremiyor Amasyalı köylüler, devlet desteğiyle kurdukları besi çiftliğinde 6 yıldır üretim hayalini gerçekleştiremiyor         
09:11
Erkek arkadaşıyla uykuda yakalandığı yangından son anda kurtarıldı, olayın şokunu atlamadan mahallelinin saldırısına uğradı Erkek arkadaşıyla uykuda yakalandığı yangından son anda kurtarıldı, olayın şokunu atlamadan mahallelinin saldırısına uğradı         
08:44
Boğaz'daki otelin icradan satılmasının ardından Ahu Aysal'dan ilk açıklama: Olan oldu, geriye bakamayız Boğaz'daki otelin icradan satılmasının ardından Ahu Aysal'dan ilk açıklama: Olan oldu, geriye bakamayız         
08:39
Şiddet gördüğü eşinden kaçıp eski eşine sığınan kadının başına gelmeyen kalmadı! Saatlerce tamirhanede alıkonuldu Şiddet gördüğü eşinden kaçıp eski eşine sığınan kadının başına gelmeyen kalmadı! Saatlerce tamirhanede alıkonuldu         
08:34
Dağlardan topladıkları defneden günlük 500 lira kazanıyorlar Dağlardan topladıkları defneden günlük 500 lira kazanıyorlar         
08:17
Son Dakika! Gaziantep'te bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım servisinde oksijen tüpü patladı: 9 kişi hayatını kaybetti Son Dakika! Gaziantep'te bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım servisinde oksijen tüpü patladı: 9 kişi hayatını kaybetti         
08:09
Aynı ailede yaşanan 6 koronavirüs ölümüyle ilgili vahim iddia! İlk vefatın ardından tabut mu açıldı? Aynı ailede yaşanan 6 koronavirüs ölümüyle ilgili vahim iddia! İlk vefatın ardından tabut mu açıldı?         
18:08
Bülent Ersoy ve Zeki Müren'in 40 yıl önce çektirdiği dudak dudağa pozları yeniden gündem oldu Bülent Ersoy ve Zeki Müren'in 40 yıl önce çektirdiği dudak dudağa pozları yeniden gündem oldu         
15:27
17 yaşındaki kıza attığı mesajlar ortaya çıkan CHP'li ilçe başkanı görevinden istifa etti 17 yaşındaki kıza attığı mesajlar ortaya çıkan CHP'li ilçe başkanı görevinden istifa etti         
14:36
Model Ashley Graham, eşine çırılçıplak poz verdi Model Ashley Graham, eşine çırılçıplak poz verdi         
14:04
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca tahliye edildi Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca tahliye edildi         
13:53
Mucize Doktor'a veda eden Seda Bakan ayrılık kararını açıkladı Mucize Doktor'a veda eden Seda Bakan ayrılık kararını açıkladı         
13:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2020 13:16:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ev alma hayaliyle gittiği Arnavutluk'ta tutuklandı, ailesi yardım bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei