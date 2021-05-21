Ev alma hayalleri çileye dönüştü - Son Dakika

Ev alma hayalleri çileye dönüştü

21.05.2021 22:30

Ev alma hayalleri çileye dönüştü Adana'da 5 yıldır bitmeyen inşaatın önünde toplanan mağdurlar ev hayaliyle çıktıkları yolda hem evsiz hem parasız kaldıklarını söyledi Yeni ev için eski evini satan kadın, kapıcı dairesinde oturuyor Fuat Ceren: "Sürekli bahanelerle oyalanıyoruz" Şenay...

Ev alma hayalleri çileye dönüştü

Adana'da 5 yıldır bitmeyen inşaatın önünde toplanan mağdurlar ev hayaliyle çıktıkları yolda hem evsiz hem parasız kaldıklarını söyledi

Yeni ev için eski evini satan kadın, kapıcı dairesinde oturuyor

Fuat Ceren: "Sürekli bahanelerle oyalanıyoruz"

Şenay Sezici: "Hastalığa yakalandım, kutu kutu ilaç içiyorum"

Müteahhit M.G.: "İnşaatı durdurduk, devretmeye çalışıyoruz"

ADANA - Adana'da yaklaşık 5 yıldır bitmeyen 5 bloklu site inşaatının önünde toplanan mağdurlar çaresiz kaldı. Mağdurlar ev hayaliyle çıktıkları yolda hem evsiz hem de parasız kaldıklarını söylerken, müteahhit ise ev alan kişilerin 3 yıldır ödeme yapmadığını, bu nedenle de inşaata devam edemediğini ileri sürdü.

İddiaya göre, 67 kişi 2016 ile 2018 yılları arasında merkez Sarıçam ilçesinde 5 bloklu bir siteden ev sahibi olmak için temelden müteahhit M.G. ile anlaştı. Müteahhit 2 yılda 5 bloğun 4'ünün kaba inşaatını bitirdi. 2018 yılında artan döviz kuru ve daire satılmaması nedeniyle müteahhit inşaatı yarıda bıraktı.

Daire alan bazı kişiler evleri bir an önce bitsin diye ekstra ödemeler yapıp inşaatın devam etmesini sağladı ve bir bloğun büyük bir kısmı tamamlandı. Ancak diğer ev sahipleriyse anlaştıkları fiyattan daha fazla bir para ödemeyi kabul etmedi ve müteahhide inşaata devam etmediği için kalan borçlarını da ödemedi.

67 kişi ve müteahhit M.G., 2019 yılında toplantı yaptı. Burada müteahhit inşaata devam edeceğini ancak 2016 yılında anlaşma yaptıkları fiyatlarla güncel fiyatların arasında uçurum olduğunu belirtti. Ancak anlaşma sağlanamadı ve inşaat olduğu gibi yarım kaldı.

Projeden daire satın alan mağdurlar ise inşaat önünde toplanıp müteahhidi protesto etti. Ev alma hayallerinin çileye dönüştüğünü söyleyen mağdurlar, biran önce inşaatın tamamlanıp evlerinde oturmayı istedi.

"Ne paramı ne de tapumu alabiliyorum"

İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan mağdurlardan Fuat Ceren, "2017 yılının Mart ayında bu inşaata girdim. 2017 yılından bu yana bekliyorum. Benim dairem daha ortada yok. 2021 yılındayız ve sürekli bahanelerle biz oyalanıyoruz. Müteahhide ulaştık ama sürekli bizi erteliyor. Ortalama 60-70 mağdur var burada. Ben 167 bin liraya anlaştım. Önden bir peşinat verdim. Noter huzurunda olmayan bir sözleşme imzalattı bize. Hak iddia edebiliyoruz ama müteahhit ben bir tarih vermedim diyerek işin içinden çıkıyor. 130 bin lira verdim ama 37 bin lira vermedim. Ne paramı ne de tapumu alabiliyorum" diye konuştu.

"Evimi sattım kapıcı dairesinde oturuyorum"

140 bin lira para ödediğini söyleyen Şenay Sezici, "4 yıldan bu yana mücadelemiz devam ediyor. Şu an ortada olan bir şey yok. Sürekli yapacağım diyerek bizi oyalıyor. 140 bin liraya yakın para ödedim. Mağduruz biz. Yapılmasını istiyoruz buranın. Ben kutu kutu hap içiyorum. Mavi Bulvar üzerindeki evimi sattım burası için ama şu anda kapıcı dairesinde oturuyorum" ifadelerini kullandı.

Mustafa Saygılı ise 267 bin lira ödediğini ama mağdur olduğunu, evine bir türlü kavuşamadığını söyledi.

"İnşaatı devredip insanları mağdur etmeyeceğim"

Müteahhit M.G. ise iddiaları yalanlayarak, "2016 yılında biz bu inşaata başladık. 2018 yılına kadar 67 kişiye daire sattık. Toplamda 178 daire vardı. 5 bloğun 4'ünün bir kısmının kaba ve ince işleri bitmişti. Ekonomik sıkıntıların 2018 yılında inşaat sektörüne vurduğu darbe nedeniyle biz de sıkıntıya girdik ve geri kalan daireleri satamadık. Alan kişiler de para ödemediği için inşaatı tamamlayamadık. Bunun için de gerekli hem ortak hem de başka bir firma araştırıyoruz. İnşaatı durdurduk, devretmeye çalışıyoruz. Bu inşaatı devredip insanları mağdur etmeyeceğim" diye konuştu.

Ev alma hayalleri çileye dönüştü
Ev alma hayalleri çileye dönüştü
Ev alma hayalleri çileye dönüştü
Ev alma hayalleri çileye dönüştü

Sarıçam, İnşaat, Adana, İlaç, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ev alma hayalleri çileye dönüştü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Anadolu Ajansı, iki bakana sorduğu Sedat Peker sorusuyla gündem olan muhabir Musab Turan'la yollarını ayırdı Anadolu Ajansı, iki bakana sorduğu Sedat Peker sorusuyla gündem olan muhabir Musab Turan'la yollarını ayırdı İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ partisinin ismini verip, kuruluş tarihini ilan etti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ partisinin ismini verip, kuruluş tarihini ilan etti Beraber alkol aldıkları kişiyi öldüren nişanlı çiftten tuhaf savunma: Kucağıma yattı Beraber alkol aldıkları kişiyi öldüren nişanlı çiftten tuhaf savunma: Kucağıma yattı İş güvenliği uzmanları kademeli olarak aşı takvimine dahil edildi İş güvenliği uzmanları kademeli olarak aşı takvimine dahil edildi Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem! Yıkılan binalar var Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem! Yıkılan binalar var Bahar Candan'dan olay yaratan pozlar! İç çamaşırı görünmesine rağmen paylaşmaktan çekinmedi Bahar Candan'dan olay yaratan pozlar! İç çamaşırı görünmesine rağmen paylaşmaktan çekinmedi "Gözaltı sırasında sarkıntılık" nedeniyle yargılanan polise 2 yıl 6 ay ceza verildi Böylesi görülmedi! Japonya'da bir makinist, 150 km hızla giden treni bırakıp, tuvalete gitti Böylesi görülmedi! Japonya'da bir makinist, 150 km hızla giden treni bırakıp, tuvalete gitti

Son Dakika Haberleri
18:00 Mustafa Cengiz'in sert açıklamaları sosyal medyayı salladı! Fatih Terim'e destek mesajı yağdı
17:39 MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, Avrupa Parlamentosu raporuna sert tepki gösterdi: HDP'ye sorup hazırlamışlar
17:18 Herkes başkanı hayretler içinde izledi! Mustafa Cengiz'in bel altı fıkrası kimseyi güldürmedi
17:00 "Beni öldürecek" diyip, eşi için koruma istemişti! O kadın sokak ortasında kurşuna dizildi
16:42 Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Sevgili Fatih Terim ile yola devam etmeyeceğim
16:35 Yolcu uçağından dışarı bakan yolcular şaşkına döndü! Fırlatılan roketi saniye saniye görüntülediler
16:32 Son Dakika: Vergi ve prim borçlarına yeniden yapılandırma geliyor! Ekonomiye ilişkin yeni torba teklif Meclis'te
16:27 Son Dakika! Dışişleri, ateşkese rağmen Mescid-i Aksa'da namaz kılanlara saldıran İsrail'e tepki gösterdi: Samimiyetsiz tutumları devam ediyor
16:24 Uğur Akkuş, Ebru Şallı için "Ferrari gibi kadın" dedi, model Deniz Akkaya çifte sert çıkıştı
16:20 Mustafa Cengiz, "Seçimlere girmiyorum" dedikten yarım saat sonra fikrini değiştirdi
AK Parti yönetiminden en net Bakan Soylu açıklaması: Görevinin başında AK Parti yönetiminden en net Bakan Soylu açıklaması: Görevinin başında         
23:03
Anadolu Ajansı muhabirinin iki bakana sorduğu Sedat Peker sorusu sosyal medyada gündem oldu Anadolu Ajansı muhabirinin iki bakana sorduğu Sedat Peker sorusu sosyal medyada gündem oldu         
21:17
AK Parti, Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili olarak Meclis Araştırma Komisyonu'nu tartışıyor! Karar salı günü verilecek AK Parti, Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili olarak Meclis Araştırma Komisyonu'nu tartışıyor! Karar salı günü verilecek         
20:27
Son günlerin olay ismi Seren Serengil sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla alay konusu oldu! Takipçilerinin gözünden kaçmadı Son günlerin olay ismi Seren Serengil sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla alay konusu oldu! Takipçilerinin gözünden kaçmadı         
20:17
Son Dakika: Türkiye'de 21 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 214 kişi vefat etti, 9 bin 528 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 21 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 214 kişi vefat etti, 9 bin 528 yeni vaka tespit edildi         
19:48
Ünlü futbolcu Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük'ten çakarlı- sirenli İstanbul turu Ünlü futbolcu Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük'ten çakarlı- sirenli İstanbul turu         
19:09
Aşka yeniden kapılarını açtı! Mehmet Ali Erbil, İzmirli iş kadını Funda Aksu'yla aşk yaşıyor Aşka yeniden kapılarını açtı! Mehmet Ali Erbil, İzmirli iş kadını Funda Aksu'yla aşk yaşıyor         
18:12
İsrail'e darbe üstüne darbe! Filistinliler SİHA fabrikasında üretimi durdurdu İsrail'e darbe üstüne darbe! Filistinliler SİHA fabrikasında üretimi durdurdu         
17:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun açılışında direksiyon başına geçti, dev projeyi teste tuttu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun açılışında direksiyon başına geçti, dev projeyi teste tuttu         
15:41
45 yaşındaki sapık tarafından istismar edilen 14 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı 45 yaşındaki sapık tarafından istismar edilen 14 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı         
14:17
Öldürülen Arife öğretmenin cenazesinde dikkat çeken görüntü! Tabutun kapağı kapatılmadı Öldürülen Arife öğretmenin cenazesinde dikkat çeken görüntü! Tabutun kapağı kapatılmadı         
14:13
Trabzonspor, Uğurcan'ı 30 milyon euroya Inter'e verdi, boşluğu Mert Günok'la doldurdu Trabzonspor, Uğurcan'ı 30 milyon euroya Inter'e verdi, boşluğu Mert Günok'la doldurdu         
13:02
Metropoll 28 ilde anket yaptı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına çıktığı takdirde şansı en yüksek aday İBB Başkanı İmamoğlu Metropoll 28 ilde anket yaptı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına çıktığı takdirde şansı en yüksek aday İBB Başkanı İmamoğlu         
12:46
Herkes tek tek silerken İsmail Türüt, Sedat Peker'le olan karelerini silmedi Herkes tek tek silerken İsmail Türüt, Sedat Peker'le olan karelerini silmedi         
11:55
İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir'in İngilizcesi Twitter'da tartışma yarattı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir'in İngilizcesi Twitter'da tartışma yarattı         
11:47
Kız arkadaşının yanında öldürdüler! Laf atma kavgası, kanlı bitti Kız arkadaşının yanında öldürdüler! Laf atma kavgası, kanlı bitti         
09:53
Kylie Jenner, peş peşe paylaştığı bikini pozlarıyla saatler içinde rekor beğeni aldı Kylie Jenner, peş peşe paylaştığı bikini pozlarıyla saatler içinde rekor beğeni aldı         
09:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2021 23:26:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ev alma hayalleri çileye dönüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement