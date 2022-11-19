Ev almak isteyen müşteriye emlakçıdan tuzak! Kameraya yakalandılar

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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polise başvuran A.K. isimli şahıs, Tece Mahallesi'nde ev almak için Erdemli ilçesindeki bir banka şubesinden 1 milyon 700 bin lira kredi çektiğini, paralarla birlikte kendisine aracı olan emlakçı çalışanlarıyla tapu dairesine gitmek yerine çeşitli bahanelerle emlak ofisine götürüldüğünü, bu sırada araçta bıraktığı 1 milyon lira paranın çalındığını belirterek şikayetçi oldu.

KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

Şikayet üzerine harekete geçen Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, civardaki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan inceleme ve araştırmalar sonucunda, müşteriye ait aracın park halindeki kapısının uzaktan kumanda ile açıldığı ve emlakçı çalışanları A.C. ve G.S ile irtibatlı olan E.D.B tarafından araç içerisindeki 1 milyon liranın çalınarak yakındaki araçta bekleyen B.M. ile birlikte olay yerinden kaçtıkları belirlendi.

PARALARI FARKLI KUYUMCULARA VERMİŞLER

Araştırmalarına titizlikle devam eden ekipler, zanlıların paraları ormanlık alana ticari taksi ile gelen A.M. adlı şahsa verdiği, bu şahsın da paraları daha sonra geri almak üzere farklı kuyumculara verdiği tespit edildi. Bu kuyumculara ait güvenlik kamerası görüntülerinde ise verilen paraların A.M.'nin eşi D.M. tarafından bir kısmı altın olacak şekilde geri alındığı belirlendi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Elde edilen bilgiler doğrultusunda Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda, emlakçı çalışanları A.S. ve G.S ile birlikte suça karıştıkları belirlenen B.M., D.M., E.D.B. ve İ.K. gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen paraların bir kısmı müştekiye teslim edilirken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.M. 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakılırken, diğerleri tutuklandı.