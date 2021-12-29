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Ev, araba değil bu sefer 'pehlivan deve' haczedildi - Son Dakika

Ev, araba değil bu sefer 'pehlivan deve' haczedildi

29.12.2021 22:17

Ev, araba değil bu sefer 'pehlivan deve' haczedildi Bu ilanı gören bir daha bakıyor Güreş devesi icradan satılığa çıkartıldı Aydın'da sahibinin borçları dolayısıyla haczedilen güreş devesi icradan satışa çıkartılırken, Basın İlan Kurumu'nun resmi ilan portalında yayımlanan 'icradan satılık...

Ev, araba değil bu sefer 'pehlivan deve' haczedildi

Bu ilanı gören bir daha bakıyor

Güreş devesi icradan satılığa çıkartıldı

AYDIN - Aydın'da sahibinin borçları dolayısıyla haczedilen güreş devesi icradan satışa çıkartılırken, Basın İlan Kurumu'nun resmi ilan portalında yayımlanan 'icradan satılık deve' ilanı görenleri şaşırtıyor.

Bugüne kadar hacizle satılan gayrimenkuller, otomobiller, ev eşyaları ve çeşitli makineler arasında bir de deve girdi. Basın İlan Kurumu'nun resmi ilan portalı ilan.gov.tr adresinde '12-13 yaşlarında güreş devesi icradan satılıktır' başlıklı ilanı gören vatandaşlar gözlerine inanamıyor. Bakanın bir daha baktığı hem şaşırtan hem de gülümseten ilana konu olan Aydın'daki güreşçi deve yediemin olarak tutulduğu damda yeni sahibini bekliyor.

Edinilen bilgiye göre, sahibinin borçları yüzünden haczedilen 13 yaşındaki pehlivan deve yediemin olarak Güzelhisar Otoparkı'na alındı. Yediemin otoparkında, devenin bakımı için uygun alan bulunmayınca gerekli izinler alınarak deve Işıklı Mahallesi'ndeki bir dama götürüldü. Burada gündelik bakımları yapılan ve bakıcısının gözü gibi baktığı deve için internette icradan satılık ilanı yayımlandı. Muhammen bedeli 200 bin TL olarak bildirilen pehlivan deve için 2 Şubat 2022 günü Efeler Belediyesi'nin Ramazan Paşa Mahallesi Barbaros Caddesi No: 16 adresinde bulunan mezat salonunda saat 10.30'da açık arttırma usulü ile satış gerçekleştirilecek. Deveye alıcının çıkmaması durumunda 2 Mart 2022 günü ihale tekrarlanacak.

Ev, araba değil bu sefer 'pehlivan deve' haczedildi
Ev, araba değil bu sefer 'pehlivan deve' haczedildi
Ev, araba değil bu sefer 'pehlivan deve' haczedildi

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Basın İlan Kurumu, Aydın, Güreş, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Ev, araba değil bu sefer 'pehlivan deve' haczedildi - Son Dakika


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