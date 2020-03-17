Ev aramasında kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Ev aramasında kaçak sigara ele geçirildi
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Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir evde yaptıkları aramada 304 paket gümrük kaçağı sigara ele geçerdi.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 05:59 Kaynak: İHA
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir evde yaptıkları aramada 304 paket gümrük kaçağı sigara ele geçerdi.
Polis ekiplerinin kaçakçılık fiillerinin önlenmesi ve tespit edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, bir evde yapılan aramada 304 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Ev sahibi H.S. isimli şahıs gerekli işlemler için Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN
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