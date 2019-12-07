Son Dakika Haberleri: Ev arkadaşı 2 kişiyi öldürüp, polise teslim oldu (2)
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Ev arkadaşı 2 kişiyi öldürüp, polise teslim oldu (2)

6 saat önce

TECAVÜZ İDDİASI Denizli'de, 2 kişinin öldürüldüğü cinayetle ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Ev arkadaşı 2 kişiyi öldürüp, polise teslim oldu (2), System.String[]

TECAVÜZ İDDİASI

Denizli'de, 2 kişinin öldürüldüğü cinayetle ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. Birlikte yaşadığı iki ev arkadaşını öldürüp, polise giderek teslim olan Afganistan uyruklu Daşmurat Nazari'nin ilk ifadesinde, ev arkadaşlarının kendisine gece tecavüz ettiğini, bu yüzden onları uyurken boğazlarını keserek öldürdüğünü söyledi. Öldürülen Afganistan uyruklu iki kişinin kimliğinin tespit edilmesi için çalışmalar sürüyor.

Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,


Afganistan, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 05:46 Kaynak: DHA
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