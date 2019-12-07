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Ev arkadaşı 2 kişiyi öldürüp, polise teslim oldu (2)
6 saat önce
TECAVÜZ İDDİASI Denizli'de, 2 kişinin öldürüldüğü cinayetle ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı.
Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 05:46 Kaynak: DHA
TECAVÜZ İDDİASI
Denizli'de, 2 kişinin öldürüldüğü cinayetle ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. Birlikte yaşadığı iki ev arkadaşını öldürüp, polise giderek teslim olan Afganistan uyruklu Daşmurat Nazari'nin ilk ifadesinde, ev arkadaşlarının kendisine gece tecavüz ettiğini, bu yüzden onları uyurken boğazlarını keserek öldürdüğünü söyledi. Öldürülen Afganistan uyruklu iki kişinin kimliğinin tespit edilmesi için çalışmalar sürüyor.
Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,
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