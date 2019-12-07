Son Dakika Haberleri: Ev arkadaşı 2 kişiyi öldürüp, polise teslim oldu (3)
Son Dakika Güncel Ev arkadaşı 2 kişiyi öldürüp, polise teslim oldu (3) - Son Dakika

Ev arkadaşı 2 kişiyi öldürüp, polise teslim oldu (3)

6 saat önce

ÖLDÜRMEK İÇİN UYUMALARINI BEKLEMİŞDenizli'nin Pamukkale ilçesinde, birlikte yaşadığı evde iki Afganistanlı arkadaşını boğazından bıçaklayarak öldürdükten sonra polise teslim olan Daşmurat Nazari'nin (24) verdiği ifadesinde, iki arkadaşının kendisine cinsel istismarda bulunduğunu,...

Ev arkadaşı 2 kişiyi öldürüp, polise teslim oldu (3), System.String[]

ÖLDÜRMEK İÇİN UYUMALARINI BEKLEMİŞ

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, birlikte yaşadığı evde iki Afganistanlı arkadaşını boğazından bıçaklayarak öldürdükten sonra polise teslim olan Daşmurat Nazari'nin (24) verdiği ifadesinde, iki arkadaşının kendisine cinsel istismarda bulunduğunu, ardından uyumalarını beklediğini, uyuduktan sonra iki kişiyi boğazlarından bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti. Öldürülen iki Afgan uyruklu iki kişinin kimlikleri de belirlendi. Öldürülen kişilerin yaşındaki Feraydun Yagubi (23) ve Lal Mohammad Rezaei (26) olduğu tespit edildi. Nazari, sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,


Pamukkale, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 08:04 Kaynak: DHA
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