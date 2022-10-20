'EV ARKADAŞI ARANIYOR' İLANLARI ARTTI, UZMAN UYARISI GELDİ - Son Dakika
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'EV ARKADAŞI ARANIYOR' İLANLARI ARTTI, UZMAN UYARISI GELDİ

20.10.2022 10:26
'EV ARKADAŞI ARANIYOR' İLANLARI ARTTI, UZMAN UYARISI GELDİ

Masrafını azaltmak için 'ev arkadaşlığı' yaşamını tercih eden kiracıların sayısındaki artış, online emlak platformlarında yer alan ilanların sayısına da yansıdı.

Masrafını azaltmak için 'ev arkadaşlığı' yaşamını tercih eden kiracıların sayısındaki artış, online emlak platformlarında yer alan ilanların sayısına da yansıdı. Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, kiracıların ev sahibine bilgi vermeden evini başkasıyla paylaşmasının, evi tahliye sebebi olduğunu söyledi.

Son dönemde artan kira fiyatları sonrasında masrafını azaltmak isteyenlerin odasını ya da evini başkalarıyla paylaşmayı tercihinde artış yaşandı. Çoğunlukla üniversite öğrencileri ile yalnız yaşayanların ev giderini paylaşmak amacıyla tercih ettiği 'ev arkadaşlığı' uygulamasındaki artış, online emlak platformlarında yer alan ilanlara da yansıdı.

Platform üyeleri çoğunlukla 'Kiralık Ev' başlığı altındaki ilanların açıklama kısmında evi ya da odayı paylaşma isteğinden bahsederken, bazı ilanların 'Ev arkadaşı aranıyor', 'Kız öğrenci ev arkadaşı aranıyor', 'Öğrenci evine arkadaş aranıyor' başlığıyla paylaşıldığı gözlendi. Bazı üyelerin 'Bay yanına bayan ev arkadaşı aranıyor' başlığıyla paylaştığı ilanlar dikkati çekti.

Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, kiracıların ev sahibine bilgi vermeden evini başkasıyla paylaşmasının evi tahliye sebebi olduğunu belirtti. Kiracılar ve ev sahiplerinin uyması gereken kurallardan bahseden Gündüz, "Ev sahipleri evini birden fazla kişiye, öğrencilere kiraya verecekse apartmandan izin almalı ve apartman yönetiminin karar defterinde belirtilmeli. Ev sahipleri belediye, maliye ve polis merkezine bilgi vermek zorundasınız. Ev kiralayan öğrenciler ev arkadaşı alacağında, odayı paylaştığında ev sahibine bildirimde bulunmak zorunda. Bu durum sözleşmede belirtilmiyorsa, ev sahibine bilgi verilmediyse itiraz halinde evden tahliyesi gerçekleştirilebilir" diye konuştu. (DHA)

Kaynak: DHA
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Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'EV ARKADAŞI ARANIYOR' İLANLARI ARTTI, UZMAN UYARISI GELDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: 'EV ARKADAŞI ARANIYOR' İLANLARI ARTTI, UZMAN UYARISI GELDİ - Son Dakika
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