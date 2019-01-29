Ev Arkadaşım Psikopat Çıktı??
1 saat önce
Selam! Bugün kadar defalarca ev değiştirmiş biri olarak ev arkadaşlığı anlıarımı anlattığım bir video çekeyim dedim! Bu videoda ev arkadaşlığının zorlukları da var keyifli yanları da: ) Öptüm hepinizi!Kanalıma buradan abone olabilirsiniz: https: //goo.gl/Cw2fGV.
Selam! Bugün kadar defalarca ev değiştirmiş biri olarak ev arkadaşlığı anlıarımı anlattığım bir video çekeyim dedim! Bu videoda ev arkadaşlığının zorlukları da var keyifli yanları da: ) Öptüm hepinizi!
Kanalıma buradan abone olabilirsiniz: https://goo.gl/Cw2fGV
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 07:45 Kaynak: Youtube
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