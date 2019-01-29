Son Dakika Haberleri: Ev Arkadaşım Psikopat Çıktı??

Ev Arkadaşım Psikopat Çıktı??

1 saat önce

Selam! Bugün kadar defalarca ev değiştirmiş biri olarak ev arkadaşlığı anlıarımı anlattığım bir video çekeyim dedim! Bu videoda ev arkadaşlığının zorlukları da var keyifli yanları da: ) Öptüm hepinizi!Kanalıma buradan abone olabilirsiniz: https: //goo.gl/Cw2fGV.

Selam! Bugün kadar defalarca ev değiştirmiş biri olarak ev arkadaşlığı anlıarımı anlattığım bir video çekeyim dedim! Bu videoda ev arkadaşlığının zorlukları da var keyifli yanları da: ) Öptüm hepinizi!

Kanalıma buradan abone olabilirsiniz: https://goo.gl/Cw2fGV

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 07:45 Kaynak: Youtube

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