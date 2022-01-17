Bağcılar'da bir binanın ikinci katında yaşayan Gürcistan uyruklu Georgi Shirulize ile vatandaşı olan arkadaşı arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine alkollü olduğu öğrenilen arkadaşı, Georgi Shirulize'yi bıçakla yaraladı. Şüpheli olayın ardından evden hızla kaçtı. Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekipleri, Gürcistan uyruklu Georgi Shirulize'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise sokak üzerine güvenlik önlemi aldı. Polis, olay yeri incelemesinin ardından adı açıklanmayan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Ev arkadaşını bıçaklayarak öldürüp kayıplara karıştı - Son Dakika