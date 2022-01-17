Ev arkadaşını bıçaklayarak öldürüp kayıplara karıştı - Son Dakika

Bağcılar'da bir binanın ikinci katında yaşayan Gürcistan uyruklu Georgi Shirulize ile vatandaşı olan arkadaşı arasında tartışma çıktı.

ARKADAŞINI BIÇAKLAYIP KAÇTI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine alkollü olduğu öğrenilen arkadaşı, Georgi Shirulize'yi bıçakla yaraladı. Şüpheli olayın ardından evden hızla kaçtı. Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri, Gürcistan uyruklu Georgi Shirulize'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise sokak üzerine güvenlik önlemi aldı. Polis, olay yeri incelemesinin ardından adı açıklanmayan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.