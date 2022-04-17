Ev arkadaşını çekiçle öldürdü - Son Dakika
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Ev arkadaşını çekiçle öldürdü

17.04.2022 23:29
Ev arkadaşını çekiçle öldürdü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kişi tartıştığı ev arkadaşını başına çekiçle vurarak öldürdü.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kişi tartıştığı ev arkadaşını başına çekiçle vurarak öldürdü.

Edinilen bilgilere göre; Akarca Mahallesi Tarık Mora Caddesi'nde yaşayan Gürol Uslu (56) ile ev arkadaşı C.İ. (26) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.İ., Gürol Uslu'nun başına çekiçle vurdu. C.İ. olay yerinde karakola giderek arkadaşı ile kavga ettiğini ve ölmüş olabileceğini söyledi. Eve sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, Uslu'nun olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis tarafından gözaltına C.İ.'nin işlemleri emniyette devam ediyor. - MUĞLA

Ev arkadaşını çekiçle öldürdü
Ev arkadaşını çekiçle öldürdü
Ev arkadaşını çekiçle öldürdü
Ev arkadaşını çekiçle öldürdü

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Fethiye, Polis, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ev arkadaşını çekiçle öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ev arkadaşını çekiçle öldürdü - Son Dakika
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