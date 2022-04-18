Ev arkadaşını çekiçle öldüren şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Ev arkadaşını çekiçle öldüren şahıs tutuklandı

18.04.2022 17:05
Ev arkadaşını çekiçle öldüren şahıs tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde tartıştığı ev arkadaşını başına çekiçle vurarak öldüren şahıs tutuklandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde tartıştığı ev arkadaşını başına çekiçle vurarak öldüren şahıs tutuklandı.

Olay, 17 Nisan Pazar akşamı Akarca Mahallesi Tarık Mora Caddesi üzerindeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gürol Uslu (56) ile ev arkadaşı C.İ. (26) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine C.İ., Gürol Uslu'nun başına çekiçle vurdu. C.İ. olayın ardından karakola giderek arkadaşı ile kavga ettiğini ve ölmüş olabileceğini söyledi. Eve sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, Uslu'nun olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis tarafından gözaltına alınan C.İ. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan C.İ. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Ev arkadaşını çekiçle öldüren şahıs tutuklandı
Ev arkadaşını çekiçle öldüren şahıs tutuklandı
Ev arkadaşını çekiçle öldüren şahıs tutuklandı
Ev arkadaşını çekiçle öldüren şahıs tutuklandı
Ev arkadaşını çekiçle öldüren şahıs tutuklandı

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Fethiye, Polis, Nisan, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ev arkadaşını çekiçle öldüren şahıs tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ev arkadaşını çekiçle öldüren şahıs tutuklandı - Son Dakika
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