Muğla'da ev arkadaşları arasında yaşanan tartışma ölümle bitti - Son Dakika
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Muğla'da ev arkadaşları arasında yaşanan tartışma ölümle bitti

02.01.2023 11:46
Muğla'da ev arkadaşları arasında yaşanan tartışma ölümle bitti

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Gıyaseddin G. ile ev arkadaşı büfeci Erkut Kocaibrahimoğlu arasında tartışma yaşandı. Gerginliğin arttığı olayda Gıyaseddin G. arkadaşını kalbinden bıçaklayarak öldürdü.

Orhaniye Mahallesi'ndeki apartta yaşayan Gıyaseddin G. ile ev arkadaşı Erkut Kocaibrahimoğlu arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Gıyaseddin G., mutfaktan aldığı ekmek bıçağını arkadaşının kalbine sapladı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbarla gelen sağlık ekiplerince Menteşe Devlet Hastanesi'ne götürülen Kocaibrahimoğlu, ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kocaibrahimoğlu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Büfe işleten Kocaibrahimoğlu'nun cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

KATİL ZANLISI GÖZALTINA ALINDI

Gıyasettin G. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Öte yandan ikilinin gece saatlerinde birlikte alkol alıp, tartıştıkları ardından Erkut Kocaibrahimoğlu'nun apartı terk edip, sabaha doğru geri döndüğü öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
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Orhaniye, Muğla, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da ev arkadaşları arasında yaşanan tartışma ölümle bitti - Son Dakika
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