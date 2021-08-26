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Ev arkadaşını öldürdü, aynı silahla intihar etti - Son Dakika

Ev arkadaşını öldürdü, aynı silahla intihar etti

26.08.2021 08:08

Denizli'de ev arkadaşı ile tartıştıktan sonra öldüren Okan Oruç, aynı silahla yaşamına son verdi. Oruç'un yakın arkadaşlarına olay öncesi intihar edeceğine dair mesajlar attığı öğrenildi.

Asmalıevler Mahallesi'nde bir evden silah seslerinin geldiğini duyanlar 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulundu.
Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, kapının açılmaması üzerine itfaiye yardımıyla girdikleri apart dairede Okan Oruç (33) ile Ömer Erbay'ı (29) yerde hareketsiz buldu.

ÖNCESİNDE KAVGA ETMİŞLER

Sağlık görevlileri, silahla vurulan Oruç ve Erbay'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, yapılan ilk incelemede Oruç'un ev arkadaşı Erbay'a ateş ettikten sonra aynı silahla yaşamına son verdiği tespit edildi. İncelemelerin ardından Oruç ve Erbay'ın cenazeleri, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

MESAJ ATMIŞ

Olay öncesi evde iki arkadaşın kavga ettiği, Oruç'un ev arkadaşına ateş ettikten sonra yakınlarına intihar edeceğine ilişkin mesaj attığı öğrenildi.

Ev arkadaşını öldürdü, aynı silahla intihar etti

112 Acil, İntihar, Silah, Oruç, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Ev arkadaşını öldürdü, aynı silahla intihar etti - Son Dakika


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