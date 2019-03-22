Son Dakika Haberleri: Ev Arkadaşını Öldüren Sanık: Doldur Boşalt Yaparken Silah Ateş Aldı

Ev Arkadaşını Öldüren Sanık: Doldur Boşalt Yaparken Silah Ateş Aldı

1 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde sokakta tartıştığı ev arkadaşı Mürüt Demir'i (41), tabanca ile başından vurarak öldüren Savaş Yıldız (42) ilk kez hakim karşısına çıktı.

Ev Arkadaşını Öldüren Sanık: Doldur Boşalt Yaparken Silah Ateş Aldı, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde sokakta tartıştığı ev arkadaşı Mürüt Demir'i (41), tabanca ile başından vurarak öldüren Savaş Yıldız (42) ilk kez hakim karşısına çıktı. Demir'in kendisine küfür ettiğini öne süren Yıldız, "Belimdeki silahı onu korkutmak için doldur boşalt yapıyordum. O sırada silah ateş aldı" dedi.

Olay, 17 Temmuz 2018 tarihinde Bursa'nın İnegöl ilçesi Burhaniye Mahallesi Edirne Caddesi'nde meydana geldi. Bir restoranda alkol alan Savaş Yıldız ve Mürüt Demir, yaya olarak eve gelirken, tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Savaş Yıldız, belindeki tabancayı çıkarıp, Mürüt Demir'e ateş etti. Başından tek kurşunla ağır yaralanan Mürüt Demir, kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Savaş Yıldız, tutuklandı. Yıldız, silahı da bir ağacın altına gömdüğünü itiraf etti.

'KASITLI VURMADIM'

Tutuklu sanık Savaş Yıldız, İnegöl Ağır Ceza mahkemesinde ilk kez hakim karşısına çıktı. Burada savunmasını yapan Yıldız, "Olay gecesi birlikte alkol almaya gittik. Dönüşte alkolun etkisiyle çevreye saldırıyordu. Daha sonra bana küfür etmeye başladı. Ben de belimdeki silahı onu korkutmak için doldur boşalt yapıyordum. O sırada silah ateş aldı. Mürüt Demir'i kasıtlı olarak vurmadım " dedi.  İlk duruşma, eksik evrakların tamamlanması üzere 25 Haziran 2019 tarihine ertelendi.

- İnegöl

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 03:00 Kaynak: DHA

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